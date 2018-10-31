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Лишь бы правду не сказать: Хуг прокомментировал отставку крайне политкорректно

31 октября 2018, 22:54  •  86 • Политика
Уходящий в отставку заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг признался, что за четыре года нормализовать ситуацию в Донбассе так и не удалось.
Накануне отставки заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг попытался максимально смягчить ситуацию и высказался очень осторожно. Однако сути это не поменяло: Хуг признался, что за 4 года проведенные им на Украине ситуация в Донбассе не начала нормализоваться.
Хуг объяснил, что в порядке ротации кадров он покидает свой пост – так должен сделать любой сотрудник ОБСЕ. Последние 4 года он провел на Украине и готовил еженедельные отчеты о ситуации в зоне соприкосновения ВСУ и сил ДНР и ЛНР. Он признался, что за все годы на Украине ситуация не стала лучше. И поэтому он покидает страну «с чувством тревоги и грусти».
«Как любой, кто работает в ОБСЕ, я должен покинуть свою должность после десяти лет службы в организации. На протяжении около четырех лет я тут почти каждую неделю давал короткие отчёты о ситуации в Донбассе. Поверьте, меня совсем не удовлетворяет то, что я скажу: мало что изменилось за это время. Спустя четыре года после договорённости о прекращении огня стороны до сих пор нарушают эти договоренности», — заявил Хуг, его слова приводит «Украинские новости».

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