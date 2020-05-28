Лишь бы по улицам не бегал: Королева разрешила Борису Джонсону "худеть" вокруг дворца

Вот уже несколько дней премьер-министр Великобритании "нарезает круги" вокруг Букингемского дворца - с разрешения самой королевы, которая озаботилась здоровьем Джонсона.

Дело в том, что Борис уже давно пытается сбросить лишний вес, а после того как он в довольно тяжёлой форме перенёс COVID-19, это стремление усилилось. Ведь уже доказано, что коронавирус особенно опасен для полных и склонных к полноте людей.

Поэтому, едва поправившись, Джонсон решил возобновить свои ежедневные пробежки. Но если раньше он рассекал по городским паркам, то теперь из-за опасности заразиться коронавирусом помощники не отпускают его в город.

Пришлось обратиться за помощью к королеве. Елизавета II великодушно разрешила премьеру бегать по территории Букингемского дворца. Вездесущие журналисты уже успели запечатлеть его у ворот королевской резиденции при полной легкоатлетической амуниции - в шортах, майке и кроссовках.

Напомним, недавно у Бориса Джонсона родился сын. Теперь у политика три дочери и три сына.

Официальное сообщение о рождении ребёнка у премьера Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри появилось в среду, 29 апреля. Пара заявила о помолвке и том, что ждёт ребёнка, в конце февраля 2020 года.