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Лишь бы не оказались в Северной Корее и Иране: В США объяснили выбор русских ракетных двигателей

18 апреля 2020, 06:10  •  64 • В мире
В США объяснили выбор российских ракетных двигателей. Глава ULA признался, что директива покупать именно РД-180 для Boeing и Lockheed поступила от американских властей ещё в период ближе к завершению холодной войны - чтобы русские специалисты "не оказались в Северной Корее и Иране".
Директор американского предприятия United Launch Alliance Тори Бруно ответил одному из своих подписчиков в Twitter на вопрос, почему его компания приобретает для Boeing и Lockheed ракетные двигатели русского производства.
Бруно заявил, что в период ближе к завершению холодной войны правительство США настоятельно советовало руководству предприятия покупать именно российские двигатели.
По его словам, причину власти сформулировали так - это нужно, чтобы русские специалисты в сфере ракетостроения "не оказались в Северной Корее и Иране".
Между тем интернет-пользователи в комментариях под постом главы ULA подчеркнули, что данные двигатели производства РФ являются очень надёжными и мощными и при этом они доступнее в цене, нежели аналоги американского производства.
Ранее о преимуществах РД-180 также заявил глава SpaceX Илон Маск.
Стыдно, что Boeing и Lockheed вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна, - высказался он в Twitter.

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