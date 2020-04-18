Лишь бы не оказались в Северной Корее и Иране: В США объяснили выбор русских ракетных двигателей

Директор американского предприятия United Launch Alliance Тори Бруно ответил одному из своих подписчиков в Twitter на вопрос, почему его компания приобретает для Boeing и Lockheed ракетные двигатели русского производства.

Бруно заявил, что в период ближе к завершению холодной войны правительство США настоятельно советовало руководству предприятия покупать именно российские двигатели.

По его словам, причину власти сформулировали так - это нужно, чтобы русские специалисты в сфере ракетостроения "не оказались в Северной Корее и Иране".

Между тем интернет-пользователи в комментариях под постом главы ULA подчеркнули, что данные двигатели производства РФ являются очень надёжными и мощными и при этом они доступнее в цене, нежели аналоги американского производства.

Ранее о преимуществах РД-180 также заявил глава SpaceX Илон Маск.