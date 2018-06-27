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Лишь бы не надорваться
27 июня 2018, 16:24 • 134 • Карикатуры
В Дании намерены задержать реализацию "Северного потока — 2". Премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен также предложил обсудить проект на общеевропейском уровне.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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