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Лишь бы не как у "москалей": На Украине "декоммунизировали" строевой шаг
26 февраля 2021, 23:05 • 137 • Политика
Военные Украины изменят строевой шаг, чтобы отличаться от российской армии. Согласно новым требованиям, украинские военные должны во время марша поднимать ногу на 10-15 см вместо 15-20.
Власти Украины заставят солдат ВСУ маршировать по-новому, чтобы подчеркнуть отличие от российской армии. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице командования Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Согласно новым требованиям Министерства обороны Украины, солдаты ВСУ должны во время строевого марша отрывать ногу от земли не на 15-20 см, а на 10-15 см.
- пишет Nation News.
Идея маршировать "не так, как москали", вызвало недоумение даже у самих украинцев. В комментариях к сообщению о новом строевом шаге, украинские пользователи соцсети называют инициативу "идиотизмом" и напоминают, что у Минобороны есть куда более насущные проблемы, чем строевой шаг солдат.
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