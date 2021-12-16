Лишь 6% белорусов высказались за объединение с Россией - опрос

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Подавляющая часть респондентов позитивно оценивает отношения двух государств

Свыше 76 процентов граждан Белоруссии оценивают межгосударственные отношения с Российской Федерацией как дружественные и нормальные. Таковы результаты социологического исследования аналитического центра EcooM.

Как отмечает источник, население демонстрирует высокий интерес к внешнеполитическим действиям, состоянию отношений с соседними странами и стратегическими партнерами. 41% опрошенных заявил, что текущие отношения вполне нормальны, 35,5% уверены, что у Москвы и Минска братская связь, а 3,7% полагают, что диалог между соседями весьма напряженный. 12,9 процента затруднились дать ответ.

По словам проректора Белорусской госакадемии искусств Светланы Винокуровой, Минск проводит многовекторную политику, однако Россия остается, как и ранее, приоритетом. Результаты исследования, на взгляд спикера, лишь в очередной раз доказали близость народов двух стран.

Вместе с тем участники ответили на вопрос о Союзном государстве. Свыше 40% респондентов выступили за равноправие двух стран, 24 процента считают, что в объединении отсутствует необходимость, лишь 6,4% выступили за объединение, передает "БелТА".

В проведенном опросе приняли участие свыше десяти тысяч граждан Белоруссии. Период исследования – с 15 ноября по 4 декабря текущего года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова оказать поддержку Российской Федерации в случае агрессии со стороны Украины. Глава государства сообщил, что сделает все для того, чтобы Незалежная "стала нашей".