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Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио
08 августа 2021, 17:50 • 395 • Политика
Художественная гимнастка из Израиля Линой Ашрам, победившая в индивидуальном многоборье, несмотря на выпавший из её рук предмет во время выступления, ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио.
Художественная гимнастка из Израиля Линой Ашрам в беседе с Olympics Sport высказалась о своей победе в индивидуальном многоборье на токийской Олимпиаде.
Отметим, что спортсменка выпустила из рук предмет в программе с лентой, однако это не помешало ей взять золото по результатам четырёх дисциплин. Русская художественная гимнастка Дина Аверина стала второй, уступив израильтянке меньше 0,2 балла.
В соцсетях болельщики из России возмутились несправедливым, по их мнению, судейством и заявили об "украденной медали" у нашей спортсменки.
Это мнение разделяет и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Она убеждена, что изначально ставилась цель пресечь лидерство нашей страны в данном виде спорта. Об этом тренер сказала в комментарии для "Матч ТВ".
Ашрам, комментируя ситуацию, постаралась уйти от прямого ответа на вопрос о возмущении со стороны России, подчеркнув, что не следит за результатами соперниц:
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