Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио

Художественная гимнастка из Израиля Линой Ашрам, победившая в индивидуальном многоборье, несмотря на выпавший из её рук предмет во время выступления, ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио.

Художественная гимнастка из Израиля Линой Ашрам в беседе с Olympics Sport высказалась о своей победе в индивидуальном многоборье на токийской Олимпиаде.

Отметим, что спортсменка выпустила из рук предмет в программе с лентой, однако это не помешало ей взять золото по результатам четырёх дисциплин. Русская художественная гимнастка Дина Аверина стала второй, уступив израильтянке меньше 0,2 балла.

В соцсетях болельщики из России возмутились несправедливым, по их мнению, судейством и заявили об "украденной медали" у нашей спортсменки.

Это мнение разделяет и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Она убеждена, что изначально ставилась цель пресечь лидерство нашей страны в данном виде спорта. Об этом тренер сказала в комментарии для "Матч ТВ".

Ашрам, комментируя ситуацию, постаралась уйти от прямого ответа на вопрос о возмущении со стороны России, подчеркнув, что не следит за результатами соперниц: