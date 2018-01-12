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Линию Болгарии как председателя в ЕС будет определять Германия

12 января 2018, 03:09  •  105 • В мире
С 1 января 2018 г. Болгария заняла пост председателя Совета ЕС, а в июле 2018 года её сменит Австрия. Принимая во внимание немецкое влияние в Болгарии, можно понять, что председательство 2018 года в Совете ЕС пройдёт под знаком политики Берлина. Бывший председатель Европарламента Ганс-Герт Пёттеринг, председатель Фонда им. Конрада Аденауэра и человек Ангелы Меркель, уже приступил к негласным обязанностям советника болгарского правительства.
Одновременно с этим Берлин расставляет красные флажки, обозначая меру дозволенного Болгарии на посту председателя. Пёттеринг уже призвал болгарского премьера Бойко Борисова (прозападная партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» – ГЕРБ) дисциплинировать партнёров по правящей коалиции для продолжения проевропейского курса. Это намёк на членов союза евроскептиков-националистов «Объединённые патриоты» (27 мест в парламенте), с которыми ГЕРБ (95 мест) была вынуждена сформировать правительственную коалицию по итогам парламентских выборов 2017 года, чтобы сообща противостоять Болгарской социалистической партии (80 мест).
Представителями «Объединённых патриотов» в правительстве являются вице-премьер по экономической и демографической политике Валери Симеонов и министр обороны Красимир Каракачанов. Оба – ярые критики миграционной политики Брюсселя, причём Каракачанов заявил, что готов сдержать потоки мигрантов из Турции в Болгарию при помощи военной силы.
Пёттеринг на месте будет следить за тем, чтобы «Объединённые патриоты» не вносили идеологический диссонанс в проевропейскую политику Софии. ГЕРБ входит в Европейскую народную партию (ЕНП), которая представлена во всех политических институтах Европейского союза и внутри которой наиболее сильные позиции имеют ХДС Ангелы Меркель и баварский ХСС.
ХДС называют теневым учредителем Фонда им. Конрада Аденауэра, где Пёттеринг исполняет функции председателя. Фонд работает с молодёжным крылом ГЕРБ, консультирует министра иностранных дел Болгарии Екатерину Захариеву и других болгарских политиков. Своё назначение на должность советника болгарского правительства Пёттеринг назвал «признанием со стороны Софии деятельности фонда, работающего в Болгарии с 1994 года и поддерживающего европейский курс страны».
Наиболее действенный рычаг влияния немцев на Болгарию – экономика.
В 2016 году тогдашний президент Болгарии Росен Плевнелиев придал экономическим отношениям с Берлином статус стратегической важности. В 2017 году новый болгарский президент Румен Радев продолжил эту линию.
В Болгарии работают более 4500 немецких фирм, 1200 из них открыли в стране свои представительства, 60% намерены расширять своё присутствие и дальше. Их уход с болгарского рынка больно ударит по болгарской экономике. А главным достоинством Болгарии немецкий капитал называет дешевизну рабочих рук.
Болгария обзавелась членством в Европейском союзе одиннадцать лет назад – достаточный срок, чтобы явить миру успехи европейской интеграции. Однако вместо этого страна год за годом теряет промышленный потенциал, превращаясь в аграрную провинцию Европы.
По данным Eurostat, 40% болгар можно отнести к малообеспеченным слоям населения; 45,6% болгарских детей живут в ненадлежащих экономических условиях. Особенно катастрофично положение возрастной группы младше 16 лет: для 42,4% из них мясо и рыба – слишком дорогие продукты, 40% не могут позволить себе ежедневно употреблять фрукты и овощи
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Зато выгоды Германии налицо. Болгария для неё – поставщик дешёвой рабочей силы (на конец 2016 года в Германии работали 260 тысяч болгарских мигрантов) и производственный цех для товаров низкой себестоимости, чем немецкий капитал успешно пользуется. По себестоимости производимой продукции западных фирм, которая составляет всего €4,4 в час, Болгария вне конкуренции среди других стран Евросоюза. Как и по размеру минимальной оплаты труда – всего €235 евро.
Для Болгарии Германия (наряду с Австрией) – ведущий торговый партнёр, в то время как в списке торговых партнёров Германии Болгария занимает 45-е место. В 2016 г. Германия экспортировала в Болгарию товаров на сумму всего €3,5 млрд.
Интересно, что членство в ЕС и пребывание под опекой Германии привели к тому, что «европеизация» Болгарии регрессирует. В 2007 г. по индексу свободы слова Болгария находилась на 51-м месте, а в 2017 г. откатилась на 109-е (данные правозащитной организации «Репортёры без границ»). Правление партии ГЕРБ, которая присутствует на политической сцене страны с 2006 г. и трижды выигрывала выборы в Народное собрание, уже называют «эрой олигархов». При этом во внешней политике Болгария практически лишена самостоятельности. «Если... у немцев есть чёткая позиция, мы соглашаемся с немцами. При иных обстоятельствах – делаем так, как пожелает Европейская комиссия. У Болгарии нет своего мнения» – так характеризует внешнюю политику Софии бывший министр юстиции Болгарии Христо Иванов.
Заняв место председателя в Совете ЕС, Болгария объявила одним из своих приоритетов содействие интеграции государств Западных Балкан в Евросоюз. И сделала это не без подсказки Берлина. Пёттеринг тоже отметил важность участия Софии в западно-балканских делах.
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Вместе с тем Западные Балканы – объект повышенного интереса со стороны Китая, и в Берлине этому не рады. Пока в Брюсселе взвешивают перспективы принятия западно-балканских государств в ЕС, Пекин предлагает им выгодные экономические сделки. В 2016 г. Китай получил в свои руки управление греческим портом Пирей, которому отводит роль важного логистического узла в Средиземноморье в рамках проекта «Один пояс, один путь». В дальнейших планах Пекина – превратить Балканы в перевалочный пункт для экспорта китайских товаров в Европу. Китай подписал соглашение о стратегическом партнёрстве с Сербией, инвестирует в транспортные проекты в Македонии, в скоростную железную дорогу Белград – Будапешт. Еврокомиссия уже приступила к расследованию последнего проекта, изыскивая повод отобрать его у китайцев и потребовать проводить в отношении Китая «единую европейскую политику».

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