Линию Болгарии как председателя в ЕС будет определять Германия

С 1 января 2018 г. Болгария заняла пост председателя Совета ЕС, а в июле 2018 года её сменит Австрия. Принимая во внимание немецкое влияние в Болгарии, можно понять, что председательство 2018 года в Совете ЕС пройдёт под знаком политики Берлина. Бывший председатель Европарламента Ганс-Герт Пёттеринг, председатель Фонда им. Конрада Аденауэра и человек Ангелы Меркель, уже приступил к негласным обязанностям советника болгарского правительства.

Одновременно с этим Берлин расставляет красные флажки, обозначая меру дозволенного Болгарии на посту председателя. Пёттеринг уже призвал болгарского премьера Бойко Борисова (прозападная партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» – ГЕРБ) дисциплинировать партнёров по правящей коалиции для продолжения проевропейского курса. Это намёк на членов союза евроскептиков-националистов «Объединённые патриоты» (27 мест в парламенте), с которыми ГЕРБ (95 мест) была вынуждена сформировать правительственную коалицию по итогам парламентских выборов 2017 года, чтобы сообща противостоять Болгарской социалистической партии (80 мест).

Представителями «Объединённых патриотов» в правительстве являются вице-премьер по экономической и демографической политике Валери Симеонов и министр обороны Красимир Каракачанов. Оба – ярые критики миграционной политики Брюсселя, причём Каракачанов заявил, что готов сдержать потоки мигрантов из Турции в Болгарию при помощи военной силы.

Пёттеринг на месте будет следить за тем, чтобы «Объединённые патриоты» не вносили идеологический диссонанс в проевропейскую политику Софии. ГЕРБ входит в Европейскую народную партию (ЕНП), которая представлена во всех политических институтах Европейского союза и внутри которой наиболее сильные позиции имеют ХДС Ангелы Меркель и баварский ХСС.

ХДС называют теневым учредителем Фонда им. Конрада Аденауэра, где Пёттеринг исполняет функции председателя. Фонд работает с молодёжным крылом ГЕРБ, консультирует министра иностранных дел Болгарии Екатерину Захариеву и других болгарских политиков. Своё назначение на должность советника болгарского правительства Пёттеринг назвал «признанием со стороны Софии деятельности фонда, работающего в Болгарии с 1994 года и поддерживающего европейский курс страны».

Наиболее действенный рычаг влияния немцев на Болгарию – экономика.

В 2016 году тогдашний президент Болгарии Росен Плевнелиев придал экономическим отношениям с Берлином статус стратегической важности. В 2017 году новый болгарский президент Румен Радев продолжил эту линию.

В Болгарии работают более 4500 немецких фирм, 1200 из них открыли в стране свои представительства, 60% намерены расширять своё присутствие и дальше. Их уход с болгарского рынка больно ударит по болгарской экономике. А главным достоинством Болгарии немецкий капитал называет дешевизну рабочих рук.

Болгария обзавелась членством в Европейском союзе одиннадцать лет назад – достаточный срок, чтобы явить миру успехи европейской интеграции. Однако вместо этого страна год за годом теряет промышленный потенциал, превращаясь в аграрную провинцию Европы.

По данным Eurostat, 40% болгар можно отнести к малообеспеченным слоям населения; 45,6% болгарских детей живут в ненадлежащих экономических условиях. Особенно катастрофично положение возрастной группы младше 16 лет: для 42,4% из них мясо и рыба – слишком дорогие продукты, 40% не могут позволить себе ежедневно употреблять фрукты и овощи

Зато выгоды Германии налицо. Болгария для неё – поставщик дешёвой рабочей силы (на конец 2016 года в Германии работали 260 тысяч болгарских мигрантов) и производственный цех для товаров низкой себестоимости, чем немецкий капитал успешно пользуется. По себестоимости производимой продукции западных фирм, которая составляет всего €4,4 в час, Болгария вне конкуренции среди других стран Евросоюза. Как и по размеру минимальной оплаты труда – всего €235 евро.

Для Болгарии Германия (наряду с Австрией) – ведущий торговый партнёр, в то время как в списке торговых партнёров Германии Болгария занимает 45-е место. В 2016 г. Германия экспортировала в Болгарию товаров на сумму всего €3,5 млрд.

Интересно, что членство в ЕС и пребывание под опекой Германии привели к тому, что «европеизация» Болгарии регрессирует. В 2007 г. по индексу свободы слова Болгария находилась на 51-м месте, а в 2017 г. откатилась на 109-е (данные правозащитной организации «Репортёры без границ»). Правление партии ГЕРБ, которая присутствует на политической сцене страны с 2006 г. и трижды выигрывала выборы в Народное собрание, уже называют «эрой олигархов». При этом во внешней политике Болгария практически лишена самостоятельности. «Если... у немцев есть чёткая позиция, мы соглашаемся с немцами. При иных обстоятельствах – делаем так, как пожелает Европейская комиссия. У Болгарии нет своего мнения» – так характеризует внешнюю политику Софии бывший министр юстиции Болгарии Христо Иванов.

Заняв место председателя в Совете ЕС, Болгария объявила одним из своих приоритетов содействие интеграции государств Западных Балкан в Евросоюз. И сделала это не без подсказки Берлина. Пёттеринг тоже отметил важность участия Софии в западно-балканских делах.