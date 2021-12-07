Линия связи: какие вопросы Путин и Байден обсудят в ходе переговоров

Во вторник, 7 декабря, президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведёт переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Стороны планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине. Помимо этого ожидается, что будет поднят вопрос о договорённостях по исключению дальнейшего расширения НАТО на восток. Эксперты считают, что беседа двух президентов может привести к некоторой деэскалации на мировой арене, однако отношения двух стран останутся напряжёнными.

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 декабря, проведёт переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Они состоятся в формате видеоконференции в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью RT он отметил, что канал видеосвязи, которым воспользуются президенты, был создан ещё при предыдущей администрации США.

«Она (линия видеосвязи. — RT) бездействовала до сих пор и фактически поддерживалась только в технической работоспособности. Но поскольку сейчас все привыкли за последние два года к видеоконференциям, то решили задействовать эту линию. Тем более, что она позволяет говорить на самые закрытые темы», — рассказал Песков.

Это будет первая официальная беседа глав двух государств с июля 2021 года. Как ранее указывал Песков, разговор состоится вечером (по московскому времени) и не будет ограничен временными рамками.

В беседе с RT пресс-секретарь президента России подчеркнул, что переговоры будут проходить на фоне напряжённости из-за американских обвинений в адрес Москвы в том, что она якобы планирует нападение на Украину.

«Момент очень сложный для этого разговора. Риторика, действительно, звучит весьма агрессивная с американской стороны и со стороны европейских столиц мы слышим в наш адрес. И мы видим эти многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной агрессии России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке. И это в совокупности с тяжёлым положением в общем фоне российско-американских отношений, конечно, достаточно сложная субстанция для... обсуждения двух президентов», — сказал Песков.

По словам Пескова, помимо Украины на переговорах будут обсуждаться и другие темы, включая расширение НАТО на восток.

«Мы видим, что НАТО сейчас демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию. Мы видим риторику господина Столтенберга, мы видим риторику различных представителей Соединённых Штатов Америки. Они все говорят, что не признают никаких красных линий — раз, они говорят о том, что НАТО будет делать всё, что хочет, — два, на какой угодно территории — три, и всё это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию, — четыре. Нам это не нравится. Мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы», — отметил Песков.

Кроме того в ходе беседы могут быть затронуты темы Афганистана, Ирана, Ливии и Сирии, а также реализации российской идеи по проведению саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил 3 декабря на встрече с журналистами помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Песков: мы видим, что НАТО сейчас демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию

При этом, по словам Пескова, пока нет никаких подвижек в плане согласования саммита Совбеза ООН, хотя его проведение крайне актуально в нынешних обстоятельствах.

«Ход развития событий, степень накала, которая сейчас есть, конфронтационного накала в том числе, она делает такую встречу ещё более актуальной. Мы убеждены в этом», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также уточнил, что в преддверии переговоров Путин провёл консультации с профильными министрами и руководителями ведомств.

«Все, что называется, фигуранты наших двусторонних отношений, они постоянно на связи с президентом России», — добавил он.

При этом итогового заявления Путина после беседы с Байденом не ожидается.

В продолжение контактов

Первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена в качестве глав государств состоялась 16 июня в Женеве. В течение 3,5 часа лидеры обсуждали ряд вопросов, включая проблемы кибербезопасности и стратегической стабильности. Как отметил тогда президент РФ, встреча проходила «в принципиальном ключе», но на ней «не было никакой враждебности». Саму беседу он назвал конструктивной.

В ходе переговоров стороны договорились начать консультации внешнеполитических ведомств по дипломатическому взаимодействию, а также консультации по кибербезопасности и стратегической стабильности.

Вопрос Украины тогда подробно не обсуждался, однако Путин отметил, что Байден согласился с ним в том, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения.

В следующий раз президенты провели переговоры по телефону 9 июля. Тогда речь шла о вопросах информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, а также о Сирии.

Позиция Вашингтона

В США, говоря о предстоящих переговорах президентов, одной из основных тем, наряду с вопросами стратегической стабильности и кибербезопаности, называют украинский вопрос.

«Президент Байден отметит обеспокоенность Соединённых Штатов по поводу действий российских военных на границе с Украиной и подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

При этом позднее она заявила, что предстоящую беседу Байдена с Путиным не следует рассматривать как возможность «угрожать» Москве. По её словам, Вашингтон консультировался со своими союзниками на предмер вероятного применения против Москвы рестрикций.

«Я думаю, что дело не в угрозах, а в том, чтобы донести, что правильный путь вперёд возможен посредством дипломатии… Считаем, что есть возможность дальнейших действий, которые нанесут значимый и серьёзный вред российской экономике», — заявила представитель администрации США.

Судя по всему, Джо Байден в этом вопросе готовится занять довольно жёсткую позицию. В частности, 4 декабря он заявил журналистам, что не признаёт ничьих красных линий в ситуации с Украиной. Ранее таковые обозначил Владимир Путин в отношении угроз, которые могут исходить в адрес России с территории Украины, и в отношении размещения иностранного вооружения у российских границ.

«Создание таких угроз и есть красные линии. Но я надеюсь, что до этого не дойдёт. Надеюсь, что чувство здравого смысла, ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество будет преобладать», — сказал Путин 30 ноября, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

Белый дом

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Между тем в американском истеблишменте разделились мнения по поводу того, какую позицию должен занять Байден в переговорах с Путиным. Так, председатель комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Адам Смит считает, что президенту Соединённых Штатов не стоит «играть мускулами» и заявлять о возможностях военного противостояния Москве.

«Вам не удастся сдержать его, просто «проиграв мускулами», и убедить его, что мы вступим в вооружённое противостояние с ними и победим их в Восточной Европе. Но показать свою силу можно, доказав, что у нас есть мощные союзники, готовые заставить их заплатить огромную экономическую цену», — цитирует Смита издание Defense News.

В свою очередь, член комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Майк Роджерс уверен, что по теме Украины Байден должен быть более решителен.

«Поставки оружия на Украину было необходимо нарастить ещё несколько недель назад. Каждый день колебаний только провоцирует дальнейшую агрессию. Весь мир смотрит, господин президент», — приводит издание слова Роджерса.

В условиях напряжённости

Эксперты отмечают, что переговоры глав государств состоятся в условиях весьма напряжённой ситуации в мире. К тому же отношения между Россией и США сейчас довольно натянутые.

«Уровень отношений Москвы и Вашингтона находится сегодня на негативной отметке. И это при том, что сначала сторонам по итогам женевского саммита даже удалось наладить диалог в некоторых вопросах. Тем не менее эта точка находится глубоко внизу. Поэтому перспективы нынешних переговоров довольно средние», — выразил свою точку зрения политолог Александр Асафов.

Он подчеркнул, что слишком много вопросов накопилось в последнее время, чтобы успеть выработать по ним решения менее, чем за сутки. К тому же, по его мнению, в этих переговорах больше заинтересован Байден, чтобы подправить свой падающий рейтинг.

«Байдену нужны внешнеполитические победы, чтобы снизить внутреннеполитическую напряжённость и вернуть доверие сограждан. Не думаю, что он нацелен на конкретный результат в этой встрече. Это всё, как и недавний саммит с КНР, — пиар, причём личный пиар Байдена. Поэтому какие-то серьёзные продвижения в отношениях маловероятны», — пояснил собеседник RT.

Схожего взгляда на ситуацию придерживается и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Сейчас отношения между Москвой и Вашингтоном на самом деле ниже нуля. Поэтому никаких прорывных договорённостей между Путиным и Байденом в таком формате ожидать не стоит», — предположил он.

Вместе с тем сам факт переговоров является позитивным сигналов на фоне нагнетания американцами напряжённости вокруг России и Украины, считает эксперт.

«США пытаются в информационном пространстве создать образ России, которая якобы собирается напасть на Украину, и призывают на этом фоне сплотиться весь западный мир. Говорят о том, что необходимо увеличивать расходы на противостояние российской угрозе, расширять военное присутствие НАТО, присоединять новых членов. В этом смысле, конечно, отношения находятся на уровне неуправляемой конфронтации», — пояснил Данюк.

При этом, как отметил Александр Асафов, «украинский кризис» был создан американцами искусственно, а Киев под эту повестку быстро подстроился.

«Так называемый украинский кризис создан США «лабораторно», и он имеет больше медийную, чем реальную природу. Хотя Киев довольно оперативно подхватил линию Вашингтона, интенсифицировав военные действия на линии соприкосновения и продолжив отрицать Минские соглашения уже почти на уровне президента», — сказал политолог.

Военнослужащий ВСУ в Донбассе

AP

© Andriy Dubchak

Тем не менее, по его мнению, нынешние переговоры могут немного снизить напряжённость, созданную США. Однако Асафов скептически оценивает шансы российской стороны договориться во время беседы о каких-либо гарантиях в отношении дальнейшего нерасширения НАТО на восток.

«Это самый серьёзный вопрос, и об этом говорил наш президент. Нам нужны юридически закреплённые гарантии безопасности вместо устных обещаний. А то вдоль наших границ проходят всё новые учения, совершают полёты разведывательные самолёты и к границам перебрасываются новые подразделения. Но американцы к этому не готовы, и, я думаю, они будут уходить от вопроса в разговоры ничего не содержащие», — полагает политолог.

В связи с этим Никита Данюк считает, что отношения между Москвой и Вашингтоном, несмотря на все переговоры, останутся напряжёнными.

«Единственное, чего можно достичь, это уровня управляемой конфронтации. Будут продолжаться постоянные переговоры по Украине, стратегической стабильности и глобальной безопасности. Но, несмотря на это, санкционное давление продолжится, и Россию будут пытаться продолжать выставить неким членом «альянса зла», — подытожил аналитик.