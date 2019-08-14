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Главная / Украина

«Линия раскола»: в Верховной раде произошла перепалка из-за русского языка

14 августа 2019, 20:09  •  119 • Украина
Избранные депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку из-за высказывания одного из парламентариев на русском языке. Его обвинили в нарушении закона, принятого в конце президентства Петра Порошенко, и пригрозили отключить микрофон. Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявлял о намерении проверить этот нормативный акт на соответствие Конституции страны. Впрочем, аналитики отмечают, что сейчас риторика Киева изменилась: советник главы государства заявил, что документ не нуждается в фундаментальном пересмотре. По мнению экспертов, языковой вопрос станет одной из тем, которые могут послужить основой раскола в новом созыве Рады.
 
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото РИА Новости
 

Избранные депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку из-за русского языка. Поводом для этого стало выступление сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича в ходе заседания подготовительной депутатской группы.

Он обратился к парламенту на русском языке, после чего депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко остановила его и призвала выступать на украинском, поскольку в стране действует закон о государственном языке.

Напомним, в конце своего президентства экс-лидер Украины Пётр Порошенко подписал закон о государственном языке, который предусматривает использование украинского языка в качестве официального в госорганах и общественных организациях.

После высказывания Рабиновича на русском и последовавшего за этим замечания Геращенко слово взял глава президентской партии «Слуга народа» и председатель депутатской группы Дмитрий Разумков. Он поддержал Геращенко и выразил мнение, что парламентариям следует говорить по-украински.

«Языком работы Верховной рады, её органов и должностных лиц является государственный язык», — сказал Разумков.

  • Глава президентской партии «Слуга народа» и председатель депутатской группы Дмитрий Разумков
  • Facebook
  • © verkhovna.rada.ukraine

Он также обратился с просьбой ко всем действующим и будущим народным депутатам, чтобы они не нарушали регламент Верховной рады.

«Если мы будем и дальше нарушать регламент, я буду вынужден просить аппарат выключать микрофон», — заключил Разумков.

По мнению Рабиновича, он не нарушил закон своим высказыванием. Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сказал, что «его избиратели говорят на русском языке», а упомянутый другими парламентариями регламент касается только Верховной рады.

«Мы с вами ещё не Верховная рада», — сказал Рабинович и попросил предоставить ему переводчика. Отметим, что эта просьба не была выполнена.

Политолог Юрий Светов в беседе с RT выразил мнение, что в новом украинском парламенте уже формируется линия раскола, которая коснётся многих вопросов.

«Когда выступает представитель оппозиционной силы, то в данном случае одна из задач большинства — сделать эту фракцию маргинальной, загнать её в угол и не давать никакого влияния. Здесь пример характерный, думаю, такие атаки будут продолжаться. Учитывая наличие большинства голосов у партии президента, они могут диктовать свои условия», — считает Светов.

«Будет определённое смягчение»

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» действует на Украине с 16 июля 2019 года. Помимо использования украинского языка в госструктурах, также предполагается увеличить долю украиноязычных передач на телевидении и радио, а интернет-издания и печатные СМИ обязаны иметь украинский вариант. В российском МИД этот документ назвали противоречащим международным нормам.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС: «это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной».

Накануне своего избрания президент Владимир Зеленский говорил о планах проверить этот документ на предмет соблюдения прав и интересов граждан. Как отметил украинский лидер, закон стал «заложником политической риторики», поскольку документ рассматривали во время избирательного цикла.

«Моя принципиальная позиция — государство должно способствовать развитию украинского языка путём создания стимулов и положительных примеров, а не запретами и наказаниями, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения», — сказал в апреле Зеленский.

На проблему законодательного использования украинского языка также обратили внимание в ОБСЕ. Как считает верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер, президент Украины демонстрирует готовность к диалогу о статусе русского языка в стране.

«Есть признаки этого: например, на это указывает инаугурационная речь президента Зеленского. Дело в том, что он говорил наполовину на украинском, наполовину на русском. Он также упомянул, что язык — это фактор, который должен объединять общество, а не разделять его... Таким образом, есть все основания для обсуждения дальнейших действий. Я ожидаю открытости для обсуждения этих вопросов», — приводит РИА Новости высказывание Зиньера, сделанное им в конце июля.

Вместе с тем в августе советник президента Украины и избранный депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что закон о государственном языке не нуждается в фундаментальном пересмотре.

«Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка», — сказал Потураев.

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT предположил, что новой украинской власти следовало бы продемонстрировать более лояльное отношение к русскому языку. Вместе с тем эксперт допустил, что некоторые изменения в этой сфере всё же произойдут.

«Будет определённое смягчение, недостаточное для того, чтобы говорить о серьёзных изменениях, но по сравнению с тем ужасом, который был в течение пяти лет, хотя бы будут проблески здравого смысла. Пока новая власть, которая способна полностью формировать правительство и поставить на ключевые посты своих людей, не выполняет того, что от неё ждали», — сказал Дудчак.

Он обратил внимание, что представители команды Зеленского в последнее время неоднократно заявляли, что нет нужды пересматривать закон. Однако сам политолог считает, что вопрос языка влияет на множество сфер жизни на Украине.

«Языковая проблема влияет на уровень жизни, в конце концов. От этого много чего зависит. Это одна из причин того, что люди уезжают из страны, и Донбасс без решения этой проблемы никаким образом не реинтегрировать», — подытожил эксперт.

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