«Линейная работа целиком закончена»: Путин сообщил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2»

Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что укладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена. По его словам, трубы с российской и немецкой стороны магистрали осталось лишь соединить их между собой. Российский лидер подчеркнул, что газопровод будет способствовать повышению энергобезопасности Европы. Он также выразил надежду, что в будущем в диалоге с европейскими партнёрами «логика взаимной пользы» возьмёт верх над искусственными барьерами политической конъюнктуры. Тем временем канцлер Австрии Себастьян Курц, также выступивший на ПМЭФ, заявил, что в Вене с оптимизмом смотрят на завершение «Северного потока — 2».

Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

«Рад сообщить, что именно сегодня два с половиной часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Работа по второй нитке продолжается», — сказал президент.

Напомним, что «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы проходят по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Путин добавил, что линейная работа, включая морской участок, закончена. «С немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить. Всё. Но прокладка сама завершена», — отметил президент.

Глава государства также рассказал, что на этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции «Славянская», которая является отправной точкой нового газопровода.

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«Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока — 2». Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной Республики Германия и, так же как и «Северный поток — 1», будет служить энергобезопасности Европы, надёжному снабжению европейских потребителей в целом», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что проект «Северный поток — 2» экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям. Путин заявил о готовности России реализовывать с европейскими партнёрами подобные высокотехнологичные проекты.

«Рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры», — заключил президент.

По словам Путина, «Газпром» к поставкам готов, сроки начала доставки газа по «Северному потоку — 2» будут зависеть от немецкого регулятора.

В свою очередь, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из финансовых партнёров «Газпрома» по «Северному потоку — 2», Райнер Зеле рассказал, что вторая нитка газопровода также близка к завершению.

«По второй ветке осталось чуть более 50 км», — приводит его слова ТАСС.

Выступивший на форуме канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о роли «Северного потока — 2» для Европы. По его словам, «проект, конечно, должен быть завершён».

«Мы смотрим на это очень оптимистично, мы надеемся, что это будет реализовано, как и Германия, и другие европейские страны на это надеются. И мы надеемся, что это обеспечит энергобезопасность Европы. И для России это будет очень положительно, потому что мы действительно покупаем многое на русском рынке», — добавил канцлер.

На фоне обсуждения «Северного потока — 2» Путин упомянул вопрос транзита газа через Украину. Напомним, что в декабре 2019 года Москва и Киев заключили соответствующее соглашение сроком на пять лет.

«У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа... В течение ближайших пяти лет мы будем прокачивать до 40 млрд куб. м, в лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до 200», — отметил Путин.

Он добавил, что в случае сохранения «нормальных отношений» Россия продолжала бы прокачивать значительную часть газа через Украину.

«Монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вдуть цены до небес за этот транзит, с одной стороны. С другой стороны, попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины в прямых контрактах между Россией и Украиной», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что сейчас Украина получает от России за транзит $1,5 млрд, а могла бы получать $3—5 млрд. «Сами своими руками всё сломали», — заключил Путин.

В то же время он сообщил, что Россия готова загружать ГТС Украины и после завершения срока действия контракта на транзит в случае достижения договорённости с Киевом.

Экологические вызовы

Президент отметил, что миру нужно объединять усилия перед лицом общих системных и долгосрочных вызовов, которые в решающей степени определяют будущее всей цивилизации.

«Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Сразу могу сказать: это чушь, это миф, а то и откровенное передёргивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты», — сказал президент.

Как рассказал Путин, Россия поставила цель — в следующие 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов должен быть ниже, чем в Европе.

Говоря о конкретных направлениях такой деятельности, Путин упомянул проекты по снижению объёмов выбросов в отраслях экономики, а также работу по формированию рынка углеродных единиц. Как пояснил президент, этим термином обозначается актив, который характеризует объём поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом.

РИА Новости

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«Значимость природного потенциала России для обеспечения климатической устойчивости планеты в целом огромная, колоссальная просто. И конечно, в силу своих естественных природных преимуществ Россия может занять особое место на глобальном рынке углеродных единиц. Для этого необходимо нарастить эффективность использования лесов и земель, повысить их поглотительную способность», — сказал Путин.

Рост экономики, вакцины и мир после пандемии

В начале своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ Путин особенно отметил, что после вынужденного перерыва на фоне пандемии первое крупное международное деловое мероприятие проходит именно в России.

Говоря о текущей ситуации в экономике, российский лидер упомянул, что эксперты назвали прошлогодний спад самым глубоким со времён Второй мировой войны. Вместе с тем, отметил Путин, ситуация меняется.

«Уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно большим, будет максимальным с 70-х годов прошлого века: эксперты говорят о 6% роста, как вы знаете», — сказал Путин.

Говоря о последствиях пандемии, президент также упомянул проблему доступности вакцин. Он отметил, что прививки должны быть доступны широкому кругу людей.

«До тех пор пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии, её новых вспышек никуда не уйдёт. Могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты», — сказал Путин.

Reuters

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Он обратил внимание на то, что сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин.

Путин упомянул об уроках пандемии. По его словам, ситуация с COVID-19 показала людям, что именно здоровье и человеческое общение представляют высшую ценность.

«Самое главное заключается в том, что мы осознали, что является высшей ценностью — это здоровье и человеческое общение. Вот нам всем этого не хватало и до сих пор не хватает в период пандемии. Мы поняли, что здоровье и человеческое общение является нашей высшей ценностью. Исходя из этого, мы должны строить нашу жизнь в ближайшем будущем и на более отдаленную перспективу», — заявил глава государства.