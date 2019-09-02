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Линейка под градом камней: Во Львове польских школьников атаковали на Дне знаний

02 сентября 2019, 22:39  •  123 • В мире
В украинском городе Львов польских школьников атаковали на Дне знаний, 2 сентября. Линейка учеников была прервана градом камней, которыми неизвестные забросали детей.
Об инциденте сообщается на сайте мэрии Львова, в заметке осуждаются действия неустановленных пока радикалов. Все случилось на территории местной школы №24 имени Марии Конопницкой, где обучаются дети-поляки.
Во время торжественной линейки, проведенной в честь Дня знаний, неизвестные забросали учеников камнями. Предположительно, "обстрел" вели из соседнего дома. Чудом никто не пострадал.
Мэр Львова Андрей Садовый призвал полицию как можно быстрее установить личности агрессоров. Кроме того, к расследованию инцидента привлекли СБУ, сейчас в районе идут обыски.

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