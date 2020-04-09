Лимоны и имбирь подорожали в 20 раз: Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты

В четверг депутаты думской фракции «Единой России» попросили премьера Михаила Мишустина взять на особый контроль рост цен на продукты. Совещание с депутатами проходило по видеосвязи.

- Мне только что дали справку по торговым сетям - «Пятерочка», «Лента», «Магнит» объявили на торгах желаемую цену закупки плодоовощной продукции. Огурцы они закупают по 27,5 рублей за килограмм, а реализуют за 149,9 рублей. Такая же ситуация по помидорам, по другой плодоовощной продукции. Уже не говорим о лимонах и о том, в какой ценовой группе имбирь. Там просто в 20 раз цена взлетела! Получается, что эти наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи и дополнительных выплат, заработных плат, - пожаловался премьеру спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты предлагают правительству разработать механизм заморозки цен на продукты в особых случаях (таких как режим ЧС или необоснованное подорожание). Ранее депутаты наделили правительство правом в случае необходимости замораживать на 90 дней цены на лекарства и медпрепараты.

- Розница обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимают. Наоборот, у нас есть письма от производителей, где они говорят о том, что поставщики обращаются к ним с вопросом о снижении цены, - рассказал глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Депутаты также попросили премьера поддержать производителей дешевого сегмента лекарств.

- Чтобы при переходе на маркировку лекарств (она заработает с 1 июля, - Ред.) не допустить роста цен или снятия с производства дешевых лекарственных препаратов, - пояснили депутаты.

Как рассказали журналистам после совещания депутаты, премьер поддержал практически все предложения единороссов, в том числе по заморозке цен на продукты и лекарства.

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