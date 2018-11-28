«Лимит Манделы на изоляцию превышен»: Посольство РФ в США опротестовало перевод Бутиной в «одиночку»

Посольство РФ в США выразило протест переводом гражданки России Марии Бутиной, арестованной в Штатах под надуманным предлогом, в так называемую одиночку - одиночную камеру. Дипломаты подчеркнули, что девушка уже провела 67 суток в полной изоляции, что превышает лимит, установленный правилами Нельсона Манделы.

Речь идет, как уточнили дипломаты, о «минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с заключенными». Бутина, как напомнили в посольстве России, уже провела в полнейшей изоляции 67 суток. После была переведена на общий режим содержания, а теперь ее вновь изолировали — перевели «на режим административной сегрегации».

Дипломаты подчеркнули, что подобные меры негативно отразились на здоровье девушки.

«Изоляция в течение 22 часов в сутки спровоцировала ухудшение ее здоровья. У Марии участились приступы клаустрофобии», - указало на своей странице в Facebook российское посольство, отметив, что администрация тюрьмы не стала объяснять причины перевода девушки в «одиночку».

Здесь же говорится о том, что в Госдепартамент в связи с ужесточением условий тюремного содержания Бутиной была направлена нота протеста.

«Расцениваем действия американской стороны как попытку оказать давление и сломить волю нашей соотечественницы», - резюмируют российские дипломаты, полагая, что подобное обращение с арестованной «не может не отразиться на ее подготовке к судебному заседанию 19 декабря».

И вновь потребовали освобождения Бутиной.