Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп и Путин проведут двухсторонние переговоры на саммите G20
Призыв ООН не помог приговоренному к смерти «черному риелтору» из Белоруссии
«Демонстрация силы»: как строительство японского авианосца может повлиять на сит...
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проли...
Главная / Политика

«Лимит Манделы на изоляцию превышен»: Посольство РФ в США опротестовало перевод Бутиной в «одиночку»

28 ноября 2018, 07:24  •  115 • Политика
Посольство РФ в США выразило протест переводом гражданки России Марии Бутиной, арестованной в Штатах под надуманным предлогом, в так называемую одиночку - одиночную камеру. Дипломаты подчеркнули, что девушка уже провела 67 суток в полной изоляции, что превышает лимит, установленный правилами Нельсона Манделы.
Речь идет, как уточнили дипломаты, о «минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с заключенными». Бутина, как напомнили в посольстве России, уже провела в полнейшей изоляции 67 суток. После была переведена на общий режим содержания, а теперь ее вновь изолировали — перевели «на режим административной сегрегации».
Дипломаты подчеркнули, что подобные меры негативно отразились на здоровье девушки.
«Изоляция в течение 22 часов в сутки спровоцировала ухудшение ее здоровья. У Марии участились приступы клаустрофобии», - указало на своей странице в Facebook российское посольство, отметив, что администрация тюрьмы не стала объяснять причины перевода девушки в «одиночку».
Здесь же говорится о том, что в Госдепартамент в связи с ужесточением условий тюремного содержания Бутиной была направлена нота протеста.
«Расцениваем действия американской стороны как попытку оказать давление и сломить волю нашей соотечественницы», - резюмируют российские дипломаты, полагая, что подобное обращение с арестованной «не может не отразиться на ее подготовке к судебному заседанию 19 декабря».
И вновь потребовали освобождения Бутиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

115
Источник
Похожие новости
28 ноября 2018, 00:54
Трамп и Путин проведут двухсторонние переговоры на саммите G20
28 ноября 2018, 04:09
Юлия Чичерина: «Путина в Донбассе воспринимают как спасителя»
28 ноября 2018, 04:09
Шестерых граждан России заочно обвинили в интернет-мошенничестве в Нью-Йорке

27 ноября 2018, 21:39
ФСБ нашла оружие и приказ устроить провокацию на задержанных в Керченском проливе украинских судах
27 ноября 2018, 11:54
"Такое количество провокаций, безобразий, столько лжи...": Мария Захарова ответила на заявления МИД Украины
28 ноября 2018, 00:54
Спикер Верховной рады рассказал, когда Украина на самом деле перейдет на военное положение
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 ноября 2018, 04:09
Призыв ООН не помог приговоренному к смерти «черному риелтору» из Белоруссии
28 ноября 2018, 07:24
Украина готовится к созданию военной базы США у границ с Россией
28 ноября 2018, 00:39
«Переход скрытным порядком»: ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков трофейные ...
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в...
28 ноября 2018, 04:09
«Им даже не нужно ничего выдумывать»: В США признали, что российские СМИ говорят прав...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
23 ноября 2018, 23:24
«Нет, ни в коем случае»: Словакия выступила против строительства «Северного потока - 2»
23 ноября 2018, 03:54
Болгария с оговорками объявила о готовности присоединиться к «Турецкому потоку»
22 ноября 2018, 08:24
Чалый требует публично казнить себя (Руслан Осташко)
24 ноября 2018, 02:39
Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю
22 ноября 2018, 21:24
Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии
27 ноября 2018, 00:52
До вчерашнего дня мы не имели доказательств?
21 ноября 2018, 12:39
Анонимная станица: спустя восемь лет после массового убийства жители Кущёвской предпочитают не говорить о банде Цапка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.