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Ликвидировать весь "генетический мусор": Норкин назвал подонком скандального историка после нацистских высказываний

13 декабря 2019, 18:09  •  35 • Политика
В студии Андрея Норкина скандальный историк Александр Сытин заявил, что считает нормальным чистку Европы через ликвидацию "генетического мусора", мол, так надо везде, чтобы не воровали. Андрей Норкин назвал Сытина подонком за откровенно нацистские высказывания.
В эфире программы "Место встречи" Андрея Норкина и Ивана Трушкина на телеканале НТВ гости говорили о воровстве в России - не глобальном, а местечковом. Когда, например, стащили буханку хлеба или шоколадку в магазине, наконец, сдёрнули новогодние игрушки с городской ёлки. Словом, о случаях, не связанных с многомиллионными мошенничествами, - делах бытовых и, к сожалению, ежедневных.
Мнения в студии разошлись. Одни настаивали, что воровство нельзя оправдывать никогда. Другие предлагали смотреть на обстоятельства совершения кражи, придерживаясь либеральной позиции. Мол, а вдруг от большой бедности украли? Ведь не от хорошей жизни тащат? Пожалуй, самым спорным, но ярким комментарием отметился скандальный историк Александр Сытин. Он, переходя на крик, заявил, что студия, мол, оправдывает воровство! Сытин приводил в пример Европу, где ворующих казнили, "уничтожая генетический мусор". Как оказалось, он считает верной именно такую политику, но... касаемо России считает её неэффективной.
Гости в студии негативно встретили сказанное, назвал заявления откровенно нацистскими. Как можно говорить о "генетическом мусоре" применимо к кому бы то ни было, понимая, что подобные тезисы использовали в фашистской Германии? Высказался и Андрей Норкин.
"Я согласен, что воровство нельзя оправдывать, и за преступления должны следовать наказания. Но ваши слова о "генетическом мусоре"... Простите, но вы подонок", - сказал Норкин.
После этого программа ушла на рекламу, и к скандальной теме "генетического мусора" больше подробно не возвращались.

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