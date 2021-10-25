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Ликвидировать Россию? Что на самом деле стоит за нападками на русский язык, обозначили в СМИ
25 октября 2021, 14:45 • 103 • Политика
Очередной скандал, вспыхнувший из-за использования русского языка в Узбекистане, заставил СМИ призадуматься над тем, что же на самом деле стоит за нападками на русских и русский язык в бывших советских республиках. Есть версия, что это всё - реализация плана по ликвидации России.
Напомним, ранее разгорелся очередной "языковой скандал" в Узбекистане с подачи журналистки Аноры Садыковой. Она на круглом столе в Ташкенте раскритиковала чиновников республики за то, что те размещают новости в соцсетях на узбекском и русском языках.
"Почему не на узбекском и на каракалпакском, что было бы политически правильным? - возмутилась журналистка и даже позволила себе пристыдить чиновников: - А если они хотят донести свои мысли миру, то почему не на английском?"
Любопытный факт, но это далеко не первый случай проявления агрессии против русского языка в бывших советских республиках. Например, ранее узбекские активисты призвали граждан отказаться от русского языка. В общественных местах, в госучреждениях и в торговых точках появились наклейки с русскими словами и их переводом на узбекский, причём напротив русских слов стояли запрещающие крестики, а узбекские, наоборот, были отмечены зелёными галочками. И местные чиновники этих активистов поддержали.
А в Казахстане националисты организовали так называемые "языковые патрули", ходят по магазинам и госучреждениям и запугивают русскоязычных граждан.
Есть версия, что подобные нападки на русский язык в бывших республиках СССР - это всё реализация плана по ликвидации России. Например, её придерживаются в ИА FederalCity. Журналисты не исключили, что ситуация может обернуться много хуже, и не без горькой иронии предположили: как бы уже нашим чиновникам-лоббистам промигрантских инициатив "не пришлось вскоре самим учить узбекский язык - чтобы не выпасть из обоймы…".
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