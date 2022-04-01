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Ликвидация за секунды: Кадыров заявил о продвижении бойцов по Мариуполю

01 апреля 2022, 11:35  •  388 • Политика
Чеченские бойцы в считаные секунды ликвидируют угрозу при продвижении по Мариуполю. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, боевики украинских нацбатальонов спешно покидают город, бросая вооружение, которое тут же переходит к бойцам. Кадыров также рассказал, что некоторые украинские военные прячутся "под боком мирных жителей", но это не длится долго.
При обнаружении огневых позиций противника в считаные минуты ликвидируют угрозу. Ну а захваченная техника тут же находит применение,
- написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Наши ребята решительно настроены искоренить нацистскую нечисть,
- добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров обратился к нацистам, которые засели на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Политик обнародовал свои условия.

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