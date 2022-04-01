Ликвидация за секунды: Кадыров заявил о продвижении бойцов по Мариуполю

Чеченские бойцы в считаные секунды ликвидируют угрозу при продвижении по Мариуполю. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, боевики украинских нацбатальонов спешно покидают город, бросая вооружение, которое тут же переходит к бойцам. Кадыров также рассказал, что некоторые украинские военные прячутся "под боком мирных жителей", но это не длится долго.

При обнаружении огневых позиций противника в считаные минуты ликвидируют угрозу. Ну а захваченная техника тут же находит применение,

- написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Наши ребята решительно настроены искоренить нацистскую нечисть,

- добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров обратился к нацистам, которые засели на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Политик обнародовал свои условия.