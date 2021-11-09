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Ликвидация Украинской провокации
09 ноября 2021, 15:55 • 472 • Украина
Российский эксперт успокоил украинских депутатов, что угомонить Киев будут пытаться другими способами. Наши военные проведут специальную оборонительную операцию и тогда хохлы не смогут притронуться к Донбассу. На Востоке страны живут также наши граждане, а атаки Украины будут явно угрожать их жизни. Россия сделает всё, чтобы защитить Донбасс. Придётся буквально принуждать Киев к миру, раз им так неймётся.
Так что ждите ударов по вашим группировкам ВСУ, товарищи украинцы, раз не понимаете по-хорошему. А лучше вообще не высовывайтесь. Уж Киев ваш никто трогать не собирается, можете спать спокойно.
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