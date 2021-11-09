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Ликвидация Украинской провокации

09 ноября 2021, 15:55  •  472 • Украина
Наступление Украины на Донбасс не останется без внимания российских властей. Правда, уничтожать Незалежную и лишать её нынешней власти никто не собирается. Пока что.



Известный политэксперт Владимир Орлов, рассуждая о ситуации на Востоке Украины, пришёл к выводу, что Москва, возможно, отреагирует на Киевские провокации. Агрессоры немножко подобосрались и подумали, что удар может быть в стиле США, мол, ликвидировать их собрались. Но тактику российских властей они так и не угадали.

Российский эксперт успокоил украинских депутатов, что угомонить Киев будут пытаться другими способами. Наши военные проведут специальную оборонительную операцию и тогда хохлы не смогут притронуться к Донбассу. На Востоке страны живут также наши граждане, а атаки Украины будут явно угрожать их жизни. Россия сделает всё, чтобы защитить Донбасс. Придётся буквально принуждать Киев к миру, раз им так неймётся.
Так что ждите ударов по вашим группировкам ВСУ, товарищи украинцы, раз не понимаете по-хорошему. А лучше вообще не высовывайтесь. Уж Киев ваш никто трогать не собирается, можете спать спокойно.

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