Ликвидация «террористов» и атаки позиций турецкой армии: что известно о ходе операции «Источник мира» в Сирии

Минобороны Турции сообщило о нейтрализации почти 500 представителей курдских формирований, против которых Анкара ранее начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. В свою очередь, курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что политическое урегулирование в Сирии возможно только после освобождения страны от любого иностранного военного присутствия.

Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 480 представителей Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG) — в рамках операции «Источник мира».

В министерстве уточнили, что минувшей ночью позиции курдских сил обстреливали с земли и с воздуха, в том числе при помощи беспилотников.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.#MSB#TSK#BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2019

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 490 убитых. Также он привёл данные о потерях среди мирного турецкого населения.

«При обстрелах террористами наших городов погибли 18 мирных граждан и 147 получили ранения», — приводит фрагмент его выступления на пресс-конференции РИА Новости.

По его словам, военное присутствие Турции в Сирии обусловлено неспособностью Дамаска противостоять террористам.

Как уточнил Эрдоган, после операции Турция намерена сформировать в Сирии зону безопасности глубиной 30-35 км от своих границ. К настоящему времени, отметил президент, турецкие силы под контроль город Рас эль-Айн и окружили Телль-Абъяд.

Кроме того, сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что турецкие силы захватили приграничный населённый пункт Сулук на северо-востоке сирийской провинции Ракка.

В свою очередь, арабо-курдские «Сирийские демократические силы» заявили об ударе по силам турецкой армии, в ходе которого погибли 75 солдат и было уничтожено семь танков. Об этом сообщило курдское информагентство Firat, уточнив, что от удара 19 военнослужащих получили ранения.

Тем временем курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии утверждает, что 785 связанных с ИГ* иностранцев сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны из-за проведения Турцией военной операции в регионе. Ряд СМИ отмечают, что речь идёт о семьях боевиков ИГ.

Как следует из приведённого РИА Новости заявления курдов, иностранцы покинули лагерь «при координации с группой наемников, (лояльных. — RT) Турции, под прикрытием турецкого обстрела и при поддержке турецкого нападения и наемников, которые совершили жестокое нападение на лагерь».

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале третьей по счёту операции Анкары на севере Сирии, получившей название «Источник мира».

Турецкий лидер заявил, что цель операции — уничтожение боевиков «Исламского государства», а также представителей курдских объединений Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны», которых Анкара считает террористами.

«Цель нашей миссии — предотвратить создание террористического коридора через нашу южную границу и принести в регион мир», — прокомментировал турецкий лидер начало операции. Ещё одной целью, по словам Эрдогана, является создание зоны безопасности. По мнению президента Турции, это поспособствует возвращению сирийских беженцев домой.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic заявил, что для политического урегулирования Сирию должны покинуть все иностранные военные силы.

«Я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена», — сказал российский лидер.

Он отметил, что данное условие может быть применимо и к российским силам, если о соответствующих намерениях заявит сирийская сторона.

«Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии, скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских Вооружённых сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — уточнил президент.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель призвала Анкару немедленно прекратить операцию на севере Сирии. Этот вопрос она упомянула об этом в ходе телефонного разговора с Эрдоганом.

Как уточнил представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, Меркель придерживается позиции, согласной которой операция Анкары «грозит привести к переселению большого количества местных жителей, дестабилизации региона и усилению «Исламского государства».

Присутствие США в Сирии

Проведение операциями сопровождается противоречивыми публикациями о её ходе. Издание The Washington Post пишет, что турецкие военные якобы умышленно обстреляли позиции армии США на северо-востоке Сирии. Соответствующую информацию газета опубликовала со ссылкой на неназванных бывших и действующих сотрудников американской администрации.

Издание приводит точку зрения офицера американской армии, согласно которой военные Турции вели огонь 155-миллиметровыми снарядами, зная, что в обстреливаемой зоне находится военный контингент США.

«Мы пробыли там несколько месяцев, это наиболее чётко определённая позиция во всём районе», — заявил военный.

Напомним, ранее Минобороны Турции опровергло данные об обстреле американских позиций в Сирии. В ведомстве заявили, что были приняты необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба наблюдательному пункту США.

На фоне событий в Сирии президент США Дональд Трамп вновь заявил, что войска США должны покинуть страну, поскольку Соединённые Штаты «победили ИГ» и «должны вернуться домой».

Глава Белого дома уточнил, что не видит необходимости в присутствии американских солдат в Сирии для охраны турецко-сирийской границы.

«Курды уходят, и это хорошо, пусть у них будут свои границы. Но я не думаю, что наши солдаты должны быть там ещё 50 лет, чтобы охранять границу между Турцией и Сирией», — приводит его слова ТАСС.

Новые реалии

Президент Эрдоган ранее заявил, что операция направлена не борьбу с террористами, а не с курдами. Также он отметил, что военные операции в Сирии и Ираке не угрожают территориальной целостности этих стран.

На фоне этих событий курды в Германии устроили крупные акции протеста, приуроченные к новой турецкой военной операции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкого телеканала ZDF, почти 20 тыс. курдов в разных городах Германии вышли на демонстрации.

Сообщалось, что более 10 тыс. демонстрантов собрались в Кёльне, около 4 тыс. человек — во Франкфурте-на-Майне. Аналогичные акции состоялись в Ганновере, Гамбурге, Берлине, Саарбрюккене и Бремене.

Комментируя действия турецкой стороны, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, что реалии, в которых были заключены договорённости 1998 года между Турцией и Сирией, изменились. По его словам, что запланированная Анкарой зона безопасности выходит за пределы договорённостей.

«Дело в том, что изменились реалии…Перемешались и курдские организации, и террористические организации сугубо сирийской направленности. Лидер Турции и турецкое руководство в лице министра иностранных дел заявляли неоднократно о том, что Турция не намерена покушаться на территориальную целостность Сирии», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он предположил, что после достижения определённых успехов вооружённые силы покинут территорию Сирии, и Турция будет дальше вместе с Россией выполнять роль гаранта сирийского урегулирования.

«Я думаю, что эта ситуация не будет иметь такого серьёзного продолжения, которым пугают третьи страны. Ведь Турции уже приходилось за последние несколько лет дважды проводить операции на территории Сирии, и все они заканчивались, они не имели своим продолжением захват территории, изменение границ Сирии», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.