Ликвидация русскоязычного образования в Эстонии откладывается

У партий, формирующих новое правительство, разные взгляды на существование в стране русскоязычных школ

В Эстонии вторую неделю продолжаются переговоры между лидерами Партии реформ и Центристской партии о формировании нового правительства, стороны пытаются прийти к единому мнению по всем спорным вопросам внутренней политики. Один из таких вопросов – ликвидация русскоязычного образования в стране. Некоторые депутаты поспешили сообщить, что договорённость по этому вопросу уже достигнута, и образование на русском языке будет ликвидировано на всей территории Эстонии. Однако в среду, 20 января, министр образования и науки Яак Ааб (Центристская партия) опроверг все подобные заявления, которые уже успели растиражировать эстонские СМИ.

«Коалиционные переговоры проходят интенсивно, потому что в стране кризис, в стране эпидемия, необходимо как можно быстрее сформировать правительство, которое бы начало работать. На сегодняшний день уже есть проект коалиционного договора, конечно – не окончательного, однако в нём нет ничего о каких-либо сроках перевода всего образования в стране на эстонский язык»,

– рассказал министр образования в беседе с журналистами издания ERR.

А по словам вице-председателя Центристской партии и мэра Таллинна Михаила Кылварта, который присутствует на переговорах сторон, единственное, о чём договорились – выделить дополнительные средства на обучение эстонскому языку в русскоязычных детских садах и школах.

«Вопрос русской школы, наверное, наиболее политизированный. Его видение обеими партиями наиболее контрастно. Реформисты по-прежнему хотят к определённому сроку перевести русские школы на эстонский язык обучения, центристы же считают, что у родителей должен быть выбор. Поэтому мы не пришли к соглашению о переводе русских школ на эстонский язык обучения»,

– отметил Михаил Кылварт.

Единственное, в чём стороны согласились – эстонский язык необходим для получения высшего образования в стране, а ещё – для того, чтобы успешно конкурировать на рынке труда.

Также было решено расширять пилотный проект, который уже применяется в некоторых детских садах – в русскоязычные детские сады направляются педагоги, владеющие в совершенстве эстонским языком, которые постепенно переводят общение в детском коллективе на эстонский язык.

Что касается ликвидации русскоязычного образования в Эстонии, стороны вряд ли смогут прийти к согласию в ближайшее время, отметил Кылварт.