Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
Трамп перед уходом сделал гадость России
Главная / В мире

Ликвидация русскоязычного образования в Эстонии откладывается

21 января 2021, 02:15  •  50 • В мире
У партий, формирующих новое правительство, разные взгляды на существование в стране русскоязычных школ
В Эстонии вторую неделю продолжаются переговоры между лидерами Партии реформ и Центристской партии о формировании нового правительства, стороны пытаются прийти к единому мнению по всем спорным вопросам внутренней политики. Один из таких вопросов – ликвидация русскоязычного образования в стране. Некоторые депутаты поспешили сообщить, что договорённость по этому вопросу уже достигнута, и образование на русском языке будет ликвидировано на всей территории Эстонии. Однако в среду, 20 января, министр образования и науки Яак Ааб (Центристская партия) опроверг все подобные заявления, которые уже успели растиражировать эстонские СМИ.
«Коалиционные переговоры проходят интенсивно, потому что в стране кризис, в стране эпидемия, необходимо как можно быстрее сформировать правительство, которое бы начало работать. На сегодняшний день уже есть проект коалиционного договора, конечно – не окончательного, однако в нём нет ничего о каких-либо сроках перевода всего образования в стране на эстонский язык»,
– рассказал министр образования в беседе с журналистами издания ERR.
А по словам вице-председателя Центристской партии и мэра Таллинна Михаила Кылварта, который присутствует на переговорах сторон, единственное, о чём договорились – выделить дополнительные средства на обучение эстонскому языку в русскоязычных детских садах и школах.
«Вопрос русской школы, наверное, наиболее политизированный. Его видение обеими партиями наиболее контрастно. Реформисты по-прежнему хотят к определённому сроку перевести русские школы на эстонский язык обучения, центристы же считают, что у родителей должен быть выбор. Поэтому мы не пришли к соглашению о переводе русских школ на эстонский язык обучения»,
– отметил Михаил Кылварт.
Единственное, в чём стороны согласились – эстонский язык необходим для получения высшего образования в стране, а ещё – для того, чтобы успешно конкурировать на рынке труда.
Также было решено расширять пилотный проект, который уже применяется в некоторых детских садах – в русскоязычные детские сады направляются педагоги, владеющие в совершенстве эстонским языком, которые постепенно переводят общение в детском коллективе на эстонский язык.
Что касается ликвидации русскоязычного образования в Эстонии, стороны вряд ли смогут прийти к согласию в ближайшее время, отметил Кылварт.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
20 января 2021, 20:45
В Китае раскусили намёк: Россия больше не будет церемониться
20 января 2021, 20:45
США надавили? Германия предала Россию из-за "Северного потока - 2"
20 января 2021, 20:45
Они расчехлились: Михеев о том, почему "напелосила" Пелоси
20 января 2021, 17:05
Это конец: Эксперты предсказали судьбу британской монархии после смерти Елизаветы II
20 января 2021, 18:55
Его лицо узнает каждый. В США нашли лишь один образ, чтобы воплотить русский спецназ
20 января 2021, 20:45
Трампу "терять уже нечего": Белый дом поставил точку в истории с помилованием Сноудена и Ассанжа
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2021, 00:25
"В Степанакерте особенно много": Российский генерал рассказал о запрещённых...
21 января 2021, 00:25
"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа
21 января 2021, 00:20
«Из-за отсутствия события преступления»: в Краснодаре пенсионера оправдали по делу об...
21 января 2021, 00:25
Джо Байден стал 46-м президентом США: он намерен бороться с коронавирусом, неравенств...
21 января 2021, 00:25
Экономист разоблачил "неформальную кормушку" Силуанова: Как Минфин захватыв...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"
17 января 2021, 01:05
За "большую накачку" заплатят граждане: Силуанов выдал неожиданное признание и заговорил про дефолт
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей для народа в пандемию
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
18 января 2021, 22:55
Навальный призвал народ выходить на улицы. В ответ его осадили: "Извини, Лёша…"
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.