Ликвидация "Панцирь-С" в Ливии и Сирии – фейк: В "Ростехе" объяснили причины дезинформации

Ликвидация "Панцирь-С" в Ливии и Сирии – фейк. Индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев объяснил причины, почему проводилась кампания по дезинформации.

Несколько зарубежных СМИ систематически публиковали информацию о том, как терпят фиаско зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" в Сирии и Ливии. В "Ростехе" все эти материалы не только отсмотрели, но и проанализировали.

"Оцениваем их как дезинформацию", - заявил Оздоев.

Он объяснил, что причиной такой негативной пиар-кампании стало намерение дискредитировать не только "Панцирь-С", но и в принципе российскую военную продукцию.

Ликвидация "Панцирь-С" в Ливии и Сирии – фейк. Представитель "Ростеха" объяснил, что в большинстве случаев имел место видеомонтаж или фотомонтаж. Якобы атаковались работоспособные комплексы, но на самом деле в кадре были машины с израсходованными боеприпасами и, соответственно, в беззащитном положении.

"Это очень эффективное оружие, что подтверждает опыт реальной боевой эксплуатации "Панциря". Поэтому интерес к данному комплексу в мире был, есть и ещё долго будет оставаться высоким", - заверил Бекхан Оздоев. Его слова приводят "Известия".

Ранее стало известно, что ЗРПК "Панцирь-С1" появился на базе США в Германии. Комплекс был похищен в Ливии летом 2020 года. Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что трагедии в этом нет.

Комплексы данного типа постоянно модернизируются. Кроме того, вряд ли американским военным удастся получить полезные сведения от попавшего к ним вооружения. На том экземпляре "Панциря" стояла "обманная электроника".