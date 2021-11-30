Ликвидация ПМР – приоритет для Вашингтона

Джон Болтон советует побыстрее разобраться с постсоветскими республиками

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ближайшей целью НАТО должна стать ликвидация непризнанной Приднестровской республики и восстановление территориальной целостности Молдавии, для чего необходимо усилить давление на Россию.

«Североатлантический альянс должен начать распутывать все замороженные конфликты на территории стран, которые в будущем вполне могут стать членами НАТО»,

– написал Болтон в статье для американского интернет-издания 19FortyFive (1945).

Рассказывая о «действиях» России и её президента Владимира Путина в странах российского ближнего зарубежья, Болтон называет «серой зоной» Украину, Белоруссию, Молдавию, Армению, Грузию и Азербайджан. По сути, все они, кроме Белоруссии, в ином контексте именуются не иначе как «стратегическими партнёрами» Соединённых Штатов. Но иногда правда проскакивает, особенно в интервью для англоязычных изданий и становится понятно, что все эти постсоветские республики для Вашингтона не что иное, как настоящая «серая зона», в которую «западные партнёры» и готовы превратить территорию этих республик.

«Москва прощупывает всю «серую зону» между восточной границей НАТО и западной границей России: не только Украину и Беларусь, но и Молдову и республики Кавказа. Замороженный конфликт Молдовы с Приднестровской республикой, продолжающаяся оккупация Россией двух грузинских провинций, вмешательство Москвы в конфликт с Арменией – всё это свидетельствует об аннексионистской политике Кремля в отношении шести государств «серой зоны»,

– пишет Болтон.

А поэтому приоритетной задачей альянса должно стать возвращение территориальной целостности целому ряду постсоветских стран. Начать же можно с Приднестровья, уверен Болтон.

Экс-советник американского президента охотно объясняет, почему необходимо начинать с Приднестровья. По его мнению, эта республика очень сильно зависит от Москвы и в политическом, и в экономическом плане. К тому же воссоединение Приднестровья с Молдовой отвлечёт внимание Кремля от Украины, которая в это время сможет решить свои проблемы в восточных регионах. А после Приднестровья можно будет перейти к Абхазии и Южной Осетии, не сомневается Болтон.

Это не первое подобное заявление экс-советника, в мае текущего года издание National Review опубликовало его статью, в которой он призывал Вашингтон действовать решительно в отношении Приднестровья.

«Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к разморозке. Якобы независимое Приднестровье, российское изобретение, существует отдельно от Молдовы только благодаря постоянному военному присутствию Москвы. Решительное новое правительство в Кишинёве сейчас предоставляет Вашингтону возможность сделать шаг вперёд»,

– призывал тогда президентский экс-советник.

А всего двумя годами ранее, в 2019 году, Болтон посетил Молдавию и во время встречи с Майей Санду, которая в то время занимала пост премьер-министра, заверил, что у Соединённых Штатов «нет каких-либо устремлений в этом регионе».