Пятеро украинских нацистов и примкнувший к ним военнослужащий ВСУ уничтожены в ходе короткого боестолкновения со спецназом Украины на участке разведения сил и средств в Петровском, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР. Названо и имя военнослужащего, поплатившегося за свое желание помочь укронацистам 10 октября.

"...погиб военнослужащий 17-й танковой бригады рядовой Карамышев, самовольно оставивший расположение части с оружием и прибывший поддержать националистов в районе населенного пункта Строгановка", - говорится в сообщении оперативного командования ДНР.

Бой между группой спецназа ВСУ и боевиками националистических подразделений зафиксировала разведка ДНР. Укронацисты пытались помешать разведению сил. Пятеро жертв со стороны националистических подразделений - это минимальные потери.

"Командующий оккупационными силами Кравченко продолжает бездействовать в сложившейся ситуации и замалчивать истинное положение дел", - добавили в командовании ДНР.

Ранее сообщалось, что журналисты украинских СМИ зафиксировали бой между солдатами 35-й бригады ВСУ и спецназом ССО ВСУ в районе планируемого разведения сил и средств на участке поселка Петровское. Однако во избежание огласки сделанные ими записи сразу же изъяла СБУ.

Что касается сегодняшней обстановки, официальный представитель командования заявил о двух случаях подрывов мирного населения. Травмы люди получили на окраине Донецка - во время уборки на кладбище сдетонировало неизвестное минно-взрывное устройство, были ранены две женщины и мужчина, а также у Старобешево - здесь ранения получил ребенок, который нашел тайник с боеприпасами.

"Не понимая опасности, которая несет его находка, ребенок взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате чего получил минно-взрывную травму руки", - добавили в командовании.