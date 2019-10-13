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Ликвидация нацистов украинским спецназом: ВСУ пытаются замалчивать убийство мешавших разведению сил

13 октября 2019, 16:54  •  122 • Политика
ВСУ пытаются замалчивать убийство мешавших разведению сил укронацистов. Ранее сообщалось, что убиты были пятеро членов националистических подразделений, а также примкнувший к ним рядовой украинской армии.
Пятеро украинских нацистов и примкнувший к ним военнослужащий ВСУ уничтожены в ходе короткого боестолкновения со спецназом Украины на участке разведения сил и средств в Петровском, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР. Названо и имя военнослужащего, поплатившегося за свое желание помочь укронацистам 10 октября.
"...погиб военнослужащий 17-й танковой бригады рядовой Карамышев, самовольно оставивший расположение части с оружием и прибывший поддержать националистов в районе населенного пункта Строгановка", - говорится в сообщении оперативного командования ДНР.
Бой между группой спецназа ВСУ и боевиками националистических подразделений зафиксировала разведка ДНР. Укронацисты пытались помешать разведению сил. Пятеро жертв со стороны националистических подразделений - это минимальные потери.
"Командующий оккупационными силами Кравченко продолжает бездействовать в сложившейся ситуации и замалчивать истинное положение дел", - добавили в командовании ДНР.
Ранее сообщалось, что журналисты украинских СМИ зафиксировали бой между солдатами 35-й бригады ВСУ и спецназом ССО ВСУ в районе планируемого разведения сил и средств на участке поселка Петровское. Однако во избежание огласки сделанные ими записи сразу же изъяла СБУ.
Что касается сегодняшней обстановки, официальный представитель командования заявил о двух случаях подрывов мирного населения. Травмы люди получили на окраине Донецка - во время уборки на кладбище сдетонировало неизвестное минно-взрывное устройство, были ранены две женщины и мужчина, а также у Старобешево - здесь ранения получил ребенок, который нашел тайник с боеприпасами.
"Не понимая опасности, которая несет его находка, ребенок взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате чего получил минно-взрывную травму руки", - добавили в командовании.

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