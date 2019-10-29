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Ликвидация лидера ИГИЛ ничего не изменит: Эксперты оценили "политическое шоу" Трампа

29 октября 2019, 13:09  •  90 • Политика
Эксперты оценили "политическое шоу" президента США Дональда Трампа вокруг ликвидации лидера ИГИЛ, указав на то, что последний является больше символом, чем реальным главарём террористов. И его убийство ничего не изменит.
Даже если информация о гибели главы "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади подтвердится, от этого ничего не изменится, так как он был лишь символическим лидером. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Эндрю Корыбко.

"Смерть" аль-Багдади как часть шоу Трампа

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Однако в предыдущие несколько лет информация о гибели главаря террористов всплывала неоднократно, поэтому предоставленную Вашингтоном информацию многие поставили под сомнение. Впрочем, Белый дом может позднее предоставить фотографии с места событий.
При этом СМИ сообщили о том, что боевики уже назначили нового лидера движения. Им стал бывший иракский военный Абдулла Кардаш, который занимался "мусульманскими делами" и ранее служил под руководством самого Саддама Хусейна.
Непосредственно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Трамп сделал существенный вклад в борьбу с международным терроризмом, если боевик действительно был ликвидирован.
Как считает военный эксперт Андрей Кошкин, американский лидер испытывает большие проблемы на политическом фронте. На фоне подготовки к выборам-2020 провалы на Ближнем Востоке негативно влияют на его рейтинг. Поэтому Трамп нуждается в большом политическом шоу.
"Именно поэтому ему так нужно политическое шоу, частью которого и стала фейковая ликвидация главаря ИГИЛ", - заявил он rueconomics.ru.

Ничего не изменится?

Как отметил Эндрю Корыбко, даже если информация о гибели аль-Багдади подтвердится, это ничего не изменит. Дело в том, что боевик уже не играл никакой роли в управлении группировкой, став символом. Это уготовано и Кардашу.
Подобная точка зрения связана с тем, что лидер террористической группировки становится мишенью и вынужден скрываться. Это негативно сказывается на каналах коммуникации и принятии решений.
Поэтому гибель аль-Багдади не скажется на "Исламском государстве", которое давно превратилось в децентрализованное движение.
"Синонимами этого подхода к управлению являются "самодостаточные сотрудники", то есть те, кто знает, каковы цели организации, и наделён полномочиями принимать решения так, как считает нужным для достижения этой цели", - объяснил Корыбко.
Учитывая это, политолог не исключает, что террористическая группировка будет развиваться в Африке и Афганистане.
"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация, запрещённая в Российской Федерации.

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