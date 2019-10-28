Ликвидация аль-Багдади - фейк: Эксперты обвинили США во вранье - Трамп пока молчит

Военные источники снова настаивают, что Абу Бакр аль-Багдади уничтожен - на этот раз в ходе спецоперации США в Идлибе. Как убили лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена), подробно должен рассказать Трамп, добавляют собеседники журналистов. В то же время в РИА ФАН провели собственный анализ известной на этот час информации и заявили, что есть достаточно причин не верить источникам в Пентагоне.

Журналисты уверены, что убийство аль-Багдади - это фейк.

Как минимум заявление прозвучало в нужный момент - когда администрацию США обвиняют в сдаче позиций в Сирии. Уничтожение террориста № 1 улучшило бы репутацию Трампа. Кроме того, как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием, США было выгодно прикрыть информацию о том, что в Сирии они воровали нефть. Доказательства воровства уже предоставлены. Теперь к доказательствам вранья - таковых журналисты увидели аж семь.

Спецназ США, как сообщалось, добирался до точки, где скрывался аль-Багдади, на вертолетах. Однако пролететь незамеченными военные не могли. Турецкие военные открыли бы огонь, увидь они вертолеты у границы - а именно там, у границы, и был штаб террориста, по словам источников. По версии одного из источников, террорист подорвал себя сам вместе с женой. Однако журналисты считают, что это бессмысленно. Он мог вырваться из окружения и наверняка имел план отхода, так долго скрываясь. Американский спецназ не мог видеть самоподрыв террориста, в противном случае бойцы сами бы подорвались. Это следующая нестыковка, на которую указывают журналисты. Если был самоподрыв, то к чему следующая реплика источника о том, что дом аль-Багдади пришлось разбомбить. Эксперты редакции считают, что авиаударом США хотели скрыть инсценировку. Видео самой операции нет, хотя все действия американской армии всегда пишутся, особенно когда речь идет о ликвидации таких крупных фигур. Политолог Андрей Шарусов настаивает, что аль-Багдади - человек США, а значит, его незачем было убивать. Вашингтону невыгодно избавляться от террориста, иначе боевики будут неподконтрольны. Главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин настаивает, что США срочно нужна победа, чтобы реабилитировать себя в глазах жителей страны, а также союзников в странах ЕС. Это финальная причина для инсценировки.

Добавим, полный материал доступен на сайте РИА ФАН. А заявление Трампа прозвучит в районе 16:00, о чем ранее сообщили в Белом доме. Тем временем позицию Вашингтона поддержали так называемые партнеры. Например, глава "Демократических сил Сирии" заявляет, что разведку вели пять месяцев.