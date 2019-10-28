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Ликвидация аль-Багдади - фейк: Эксперты обвинили США во вранье - Трамп пока молчит
28 октября 2019, 11:09 • 32 • Политика
Эксперты в беседе с журналистами обвинили США во вранье, заявив, что ликвидация аль-Багдади - фейк. Однако партнеры Вашингтона стоят на своем - говорят, будто террорист № 1 уничтожен после пяти месяцев разведки. А Трамп после яркого анонса пока сохраняет молчание - заявления ждут в 16:00.
Военные источники снова настаивают, что Абу Бакр аль-Багдади уничтожен - на этот раз в ходе спецоперации США в Идлибе. Как убили лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена), подробно должен рассказать Трамп, добавляют собеседники журналистов. В то же время в РИА ФАН провели собственный анализ известной на этот час информации и заявили, что есть достаточно причин не верить источникам в Пентагоне.
Журналисты уверены, что убийство аль-Багдади - это фейк.
Как минимум заявление прозвучало в нужный момент - когда администрацию США обвиняют в сдаче позиций в Сирии. Уничтожение террориста № 1 улучшило бы репутацию Трампа. Кроме того, как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием, США было выгодно прикрыть информацию о том, что в Сирии они воровали нефть. Доказательства воровства уже предоставлены. Теперь к доказательствам вранья - таковых журналисты увидели аж семь.
Добавим, полный материал доступен на сайте РИА ФАН. А заявление Трампа прозвучит в районе 16:00, о чем ранее сообщили в Белом доме. Тем временем позицию Вашингтона поддержали так называемые партнеры. Например, глава "Демократических сил Сирии" заявляет, что разведку вели пять месяцев.
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