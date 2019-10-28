Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Во фракции Слуга Народа многие боятся выражать свое мнение
Неуловимый Джо, неубиваемый аль-Багдади
«Вовсе не демократический процесс»: зачем Венецианская комиссия направила инспек...
"Ответочка" за Мадуро: Летающим на Кубу авиакомпаниям США перекрывают ...
Главная / Политика

Ликвидация аль-Багдади - фейк: Эксперты обвинили США во вранье - Трамп пока молчит

28 октября 2019, 11:09  •  32 • Политика
Эксперты в беседе с журналистами обвинили США во вранье, заявив, что ликвидация аль-Багдади - фейк. Однако партнеры Вашингтона стоят на своем - говорят, будто террорист № 1 уничтожен после пяти месяцев разведки. А Трамп после яркого анонса пока сохраняет молчание - заявления ждут в 16:00.
Военные источники снова настаивают, что Абу Бакр аль-Багдади уничтожен - на этот раз в ходе спецоперации США в Идлибе. Как убили лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена), подробно должен рассказать Трамп, добавляют собеседники журналистов. В то же время в РИА ФАН провели собственный анализ известной на этот час информации и заявили, что есть достаточно причин не верить источникам в Пентагоне.
Журналисты уверены, что убийство аль-Багдади - это фейк.
Как минимум заявление прозвучало в нужный момент - когда администрацию США обвиняют в сдаче позиций в Сирии. Уничтожение террориста № 1 улучшило бы репутацию Трампа. Кроме того, как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием, США было выгодно прикрыть информацию о том, что в Сирии они воровали нефть. Доказательства воровства уже предоставлены. Теперь к доказательствам вранья - таковых журналисты увидели аж семь.
  1. Спецназ США, как сообщалось, добирался до точки, где скрывался аль-Багдади, на вертолетах. Однако пролететь незамеченными военные не могли. Турецкие военные открыли бы огонь, увидь они вертолеты у границы - а именно там, у границы, и был штаб террориста, по словам источников.
  2. По версии одного из источников, террорист подорвал себя сам вместе с женой. Однако журналисты считают, что это бессмысленно. Он мог вырваться из окружения и наверняка имел план отхода, так долго скрываясь.
  3. Американский спецназ не мог видеть самоподрыв террориста, в противном случае бойцы сами бы подорвались. Это следующая нестыковка, на которую указывают журналисты.
  4. Если был самоподрыв, то к чему следующая реплика источника о том, что дом аль-Багдади пришлось разбомбить. Эксперты редакции считают, что авиаударом США хотели скрыть инсценировку.
  5. Видео самой операции нет, хотя все действия американской армии всегда пишутся, особенно когда речь идет о ликвидации таких крупных фигур.
  6. Политолог Андрей Шарусов настаивает, что аль-Багдади - человек США, а значит, его незачем было убивать. Вашингтону невыгодно избавляться от террориста, иначе боевики будут неподконтрольны.
  7. Главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин настаивает, что США срочно нужна победа, чтобы реабилитировать себя в глазах жителей страны, а также союзников в странах ЕС. Это финальная причина для инсценировки.
Добавим, полный материал доступен на сайте РИА ФАН. А заявление Трампа прозвучит в районе 16:00, о чем ранее сообщили в Белом доме. Тем временем позицию Вашингтона поддержали так называемые партнеры. Например, глава "Демократических сил Сирии" заявляет, что разведку вели пять месяцев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
28 октября 2019, 07:54
Один убит, пятеро ранены: В Турции заявили о потерях военных в Сирии
27 октября 2019, 15:39
Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с Бутиной
28 октября 2019, 02:39
Антонов призвал к осторожности отправляющихся в США россиян
27 октября 2019, 18:54
Кадыров словами Тараса Бульбы оценил ликвидацию террориста № 1: "Абу Бакр аль-Багдади снова убит?"
27 октября 2019, 20:09
Песков призвал ориентироваться на позицию Минобороны по заявлениям о ликвидации главаря ИГ
27 октября 2019, 18:54
Как убили лидера ИГИЛ: Военные источники снова настаивают, что Абу Бакр аль-Багдади уничтожен
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2019, 22:54
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
23 октября 2019, 10:54
"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 часов Путин и Эрдоган
24 октября 2019, 03:09
Украину ждет год "разочарования и горечи": Эксперт вынес приговор команде Зеленского
25 октября 2019, 01:39
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвращении» Крыма
26 октября 2019, 02:09
Зачем стране аж 450 депутатов с зарплатами министров
24 октября 2019, 06:24
На чём будем делать "Сарматы" и Су-57? Станки могут и отключить!
26 октября 2019, 00:39
Враньё на 20 миллиардов: Как и кому Россия на самом деле списывает долги
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.