Ликвидацией националистических группировок займётся ведомство, которое их «крышевало» - МВД Украины

Одной из тем, которую сегодня обсудят Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе американо-украинского саммита, будет обуздание националистических группировок, действующих под видом «ветеранских организаций» и т.п. Дело в том, что накануне переговоров офис Зеленского на претензии американцев касательно неисполнения Киевом минских договорённостей неизменно отвечал, что, мол, проблема в националистах, которые нипочём не желают принимать условия «Минска» и считают соглашения капитуляцией Украины.

В недавнем интервью представителя Госдепа США Виктории Нуланд радио «Голос Америки»* говорилось, что администрация Байдена располагает детальной информацией о том, какие националистические группировки контролируют МВД и СБУ, и не даст возможности Зеленскому оправдывать неисполнение минских договорённостей тем, что он якобы боится неуправляемых радикалов. Какие же они «неуправляемые», если ими управляет руководство силовых структур?! Но раз так, - резонно заметили в Вашингтоне, - то украинским силовикам ничего не остаётся, кроме как «зачистить поляну» от буйных поклонников Бандеры и прочих нацистских прихвостней. В самом деле, если минские соглашения вызывают активное недовольство только этой части украинского социума, то отчего бы не добиться их исполнения, блокировав протесты небольшой кучки радикалов? Интрига же заключается в том, что управляться с националистами Зеленский поручил новому главе МВД Монастырскому, но именно полицейское ведомство и его бывший начальник Аваков вскормило с руки этих самых идейных радикалов, которых теперь так боится Зеленский и его «слуги». В общем, ликвидировать угрозу в лице националистических группировок предстоит, так или иначе, полиции. И делать это придётся сразу по возвращении Зеленского в Киев.

Вопрос лишь в том, достанет ли главам СБУ и МВД Баканову и Монастырскому политической воли и влияния для того, чтобы пресечь необузданную активность подконтрольных националистов? Вопрос риторический, однако непраздный, ведь если одиозную CI4 («Сич») и её лидера Карася легко можно купить за деньги (что происходило неоднократно и чему есть немало свидетельств, опубликованных украинскими СМИ), то «белый вождь» Андрей Билецкий с его «Нацкорпусом» может пойти на принцип и перейти в активную оппозицию «слугам народа». В Вашингтоне не могут этого не понимать. Так что же, там намеренно провоцируют будущее столкновение Зеленского с Билецким?