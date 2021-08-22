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Лихтенштейн лишился княгини Марии-Аглаи

22 августа 2021, 01:00  •  107 • В мире
Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая умерла. Ей был 81 год.
Об этом сообщило агентство Associated Press.
Мария Кински фон Вхинитц и Теттау была женой и троюродной сестрой князя Лихтенштейна Ханса-Адама II. Её госпитализировали 18 августа после перенесённого инсульта.
В момент смерти княгини близкие были рядом с ней в больнице Грабс.
Алоис, сын Ханса-Адама II и Марии, с 2004 года является регентом Лихтенштейна. Всего же у супругов четверо детей.
Мария родилась в Праге 14 апреля 1940 года. Она была четвёртым ребёнком в семье. Её отец – граф Фердинанд Карл Кински из Виница Теттау, мать Генриетта – урождённая графиня Ледебур-Вихельн.
Мир узнал о помолвке Марии и Ханса-Адама II в 1965 году. Через два года пара связала себя узами брака.

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