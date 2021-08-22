Лихтенштейн лишился княгини Марии-Аглаи

Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая умерла. Ей был 81 год.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Мария Кински фон Вхинитц и Теттау была женой и троюродной сестрой князя Лихтенштейна Ханса-Адама II. Её госпитализировали 18 августа после перенесённого инсульта.

В момент смерти княгини близкие были рядом с ней в больнице Грабс.

Алоис, сын Ханса-Адама II и Марии, с 2004 года является регентом Лихтенштейна. Всего же у супругов четверо детей.

Мария родилась в Праге 14 апреля 1940 года. Она была четвёртым ребёнком в семье. Её отец – граф Фердинанд Карл Кински из Виница Теттау, мать Генриетта – урождённая графиня Ледебур-Вихельн.

Мир узнал о помолвке Марии и Ханса-Адама II в 1965 году. Через два года пара связала себя узами брака.