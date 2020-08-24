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Лихачей заставят платить больше? В России пересчитают тарифы ОСАГО

24 августа 2020, 20:35  •  46 • В мире
В России начинают действовать новые тарифы ОСАГО. Теперь они будут учитывать индивидуальные особенности водителей. Так, каждый автовладелец будет получать тариф, исходя из его риск-профиля. Компании смогут учитывать, сколько раз водитель нарушал ПДД или правила эксплуатации автомобиля.
В России с понедельника, 24 августа, вступили в силу новые правила расчёта тарифов ОСАГО. Теперь они станут индивидуальными. Кроме того, границы тарифов раздвинут на 30 процентов в обе стороны от существующего. Минимальная ставка будет 2471 рубль. Максимум - 5436 рублей.
Напомним, что до этого тариф был связан с территорией и рассчитывался одинаково для всех водителей в городе или регионе. Однако законодатели решили, что это несправедливо, и ввели множество других параметров. Теперь водитель будет получать индивидуальный тариф, связанный с его риск-профилем. Его будут считать, исходя из грубых нарушений ПДД, типа и года выпуска авто, семейного положения водителей и наличия детей. Но итоговый тариф не может быть больше базового.
При этом Центробанк опубликовал список запрещённых факторов. Сюда относятся критерии, которые могут дискриминировать водителя - по его национальной, расовой или языковой принадлежности.

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