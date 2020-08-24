Лихачей заставят платить больше? В России пересчитают тарифы ОСАГО

В России с понедельника, 24 августа, вступили в силу новые правила расчёта тарифов ОСАГО. Теперь они станут индивидуальными. Кроме того, границы тарифов раздвинут на 30 процентов в обе стороны от существующего. Минимальная ставка будет 2471 рубль. Максимум - 5436 рублей.

Напомним, что до этого тариф был связан с территорией и рассчитывался одинаково для всех водителей в городе или регионе. Однако законодатели решили, что это несправедливо, и ввели множество других параметров. Теперь водитель будет получать индивидуальный тариф, связанный с его риск-профилем. Его будут считать, исходя из грубых нарушений ПДД, типа и года выпуска авто, семейного положения водителей и наличия детей. Но итоговый тариф не может быть больше базового.

При этом Центробанк опубликовал список запрещённых факторов. Сюда относятся критерии, которые могут дискриминировать водителя - по его национальной, расовой или языковой принадлежности.