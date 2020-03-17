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Лига в кармане. Поведение КХЛ в условиях пандемии убивает идею турнира

17 марта 2020, 14:35  •  82 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства объясняет, почему действия КХЛ в условиях эпидемии коронавируса дискредитируют саму идею Континентальной лиги.
Когда пишешь тексты с разными сценариями развития событий, обязательно стараешься вставить в перечень один нарочито фантастический - развлечься-то надо. Вчера днем мы предлагали КХЛ пять вариантов завершения сезона и последним был как раз такой полушуточный - "Финал шести" в Сочи. К вечеру стало не до смеха - лига наконец-то родила первое заявление по ситуации с коронавирусом, и там черным по белому было написано: "согласование нового формата проведения второго этапа с участием шести российских клубов". Тот момент, когда розыгрыш вышел из-под контроля.
После такого заявления с официального сайта КХЛ необходимо поскорее удалить страницу "Общая информация о лиге". Ну или хотя бы редактировать описание турнира: "Континентальная хоккейная лига - международная лига, созданная для развития хоккея на территории России и других стран Европы и Азии".
"Международная лига"...
"Развитие хоккея на территории России и других стран Европы и Азии"...
А при первых трудностях определяем чемпиона среди шести российских команд. Пора возвращать название "Суперлига"?
История с продвижением нашего хоккейного чемпионата в Западную Европу изначально рождалась в муках и с годами проще не становилась - до Швеции, Германии и Швейцарии так и не добрались, Чехию, Словакию, Украину и Хорватию потеряли, выставочные матчи в Париже не провели.
Рижское и минское "Динамо" - сейчас два главных аутсайдера КХЛ, "Куньлунь" выглядит китайским вариантом "Медвешчака".
В такой ситуации нужно молиться на "Йокерит" и "Барыс". Сильные финский и казахстанский клубы - два последних доказательства того, что КХЛ все еще международная лига. И "джокеры", и "барсы" провели хорошую "регулярку", могли пошуметь в плей-офф, но при первых проблемах им просто сказали: "Спасибо, до свидания! Дальше и без вас разберемся".
Хотя нынешнее заявление лиги - это уже звуки "Имперского марша" над палубой тонущего "Титаника". Говорить и действовать надо было гораздо раньше. В ту самую минуту, когда в КХЛ узнали о возможных проблемах "Йокерита". Неважно, почему "джокеры" решили сняться с плей-офф - из-за боязни игроков покидать свои дома или по решению властей Финляндии. Факт в том, что у клуба была веская причина не выходить на лед в Петербурге 17 марта. Значит, нужно было сразу ставить розыгрыш на паузу и искать решение, которое оставит в игре все восемь клубов, добравшихся до второго раунда Кубка Гагарина.
Но в лиге молча решили обойтись без этих странных финнов, которые боятся всякой ерунды. В итоге получили еще и отказ "Барыса", и запрет на проведение матчей в Москве. И позор, и эпидемия - почти по Черчиллю.
Можете представить, чтобы НХЛ вдруг решили посередине плей-офф продолжить играть без канадских клубов? Или, наоборот - "Ванкувер", "Торонто", "Оттава", "Монреаль", "Калгари", "Виннипег" и "Эдмонтон" разыграли свой "Финал семи" где-нибудь на Ньюфаундленде, куда не добралась эпидемия?
В этом и разница между КХЛ и НХЛ. Есть действительно единые лиги, где учитывают интересы всех участников, а есть турниры, где все равны, но при случае можно кем-то пожертвовать. Какая из этих организаций более продуктивна, показывает сама жизнь.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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