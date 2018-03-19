Лидирующий на выборах Путин заявил о начале предметной работы над будущим кабмином

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Владимир Путин, который по предварительным данным ЦИК, набирает на состоявшихся в воскресенье выборах президента РФ более 76% голосов избирателей, объявил о начале предметной работы по формированию будущего правительства. Приехав вечером после дня голосования в избирательный штаб, действующий глава государства также заявил, что намерен встретиться со своими соперниками по выборам и призвал все политические силы руководствоваться не клановыми, а общенациональными интересами в своей работе.

Помимо доверенных лиц кандидата в президенты, в штабе лидера предвыборной гонки ждали и несколько десятков журналистов. Путин успел ответить примерно на десяток вопросов, которые касались не только планов на следующий шестилетний президентский срок, но и актуальных сегодняшних проблем, в том числе международных.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, когда глава государства намерен формировать новый состав правительства, Путин напомнил, что "все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок". "Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать", - сказал он.

Путин добавил, что "основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации", которая должна состояться с истечением прежнего президентского мандата, то есть 7 мая. "Предметно начинаю думать с сегодняшнего дня", - добавил он, отвечая на вопрос о кандидатуре будущего премьера.

Говоря о возможности других изменений, Путин сообщил, что не планирует менять Конституцию РФ. "Пока я никаких реформ не планирую", - сказал он.

Вопрос о конституции развил другой журналист, однако его предположения Путин воспринял с иронией.

Основной закон страны запрещает одному человеку занимать пост президента более двух сроков подряд. Соответственно Путин, который является действующим президентом с 2012 года, после стартующего 7 мая следующего президентского мандата не сможет снова претендовать на высший государственный пост. Однако теоретически, пропустив после этого один президентский срок с 2024 по 2030, он снова будет иметь право баллотироваться. Именно о такой вероятности и спросил его репортер.

"То, что вы говорите, немного смешно, - сказал 65-летний Путин. - Давайте посчитаем... Я что, до 100 лет буду здесь сидеть? Нет!"

Говоря о предстоящей работе, Путин заявил, что намерен провести встречи со своими соперниками по выборам. "Администрация с ними свяжется, мы договоримся, и я их приглашу на встречу всех", - сказал он.

Ранее, выступая перед сотрудниками своего штаба, президент высказался за то, чтобы разные политические силы РФ руководствовались общенациональными интересами. По его словам, очень важно "объединять усилия всех людей, даже вне зависимости от того, за какого конкретного кандидата люди проголосовали".

Путин отметил, что перед страной стоят очень сложные задачи и нужно их не только решать в текущем режиме, но и сделать рывок, для чего есть все основания. "И нам очень важно, чтобы, когда мы будем это делать, различные политические силы руководствовались не групповыми интересами, не какими-то клановыми, а общенациональными [интересами]", - сказал Путин.

Он добавил, что подходы к решению тех или иных проблем могут быть разными. "Но мне бы очень хотелось, чтобы это было искреннее стремление добиться максимального результата в тех условиях, в которых мы живем и находимся", - заметил президент.

В связи с этим глава государства также призвал продолжать совместную работу: "И не важно, мы формально находимся в какой-то структуре или нет. Важно, чтобы мы понимали, что перед нами огромные вызовы и мы должны эти вызовы преодолеть, должны решить задачи страны".

"И я тоже рассчитываю на вашу дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Важно, чтобы эта линия, которая наблюдается в стране, чтобы она сохранялась и при решении сложных, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений", - сказал он.

Позднее, в разговоре с журналистам, Путин признался, что благодарен тем, кто оказал ему поддержку.

"Главная эмоция - благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать - вся моя большая расширенная команда и я, ваш покорный слуга, так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор", - сказал российский лидер.

Несмотря на внутриполитический характер встречи в штабе, журналисты не обошли вниманием и международные темы. Так, у Путина спросили его мнение относительно политики украинских властей, которые препятствовали нормальному ходу голосования в дипмиссиях РФ в этой республике.

"Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм", - заявил президент РФ.

"Россия отвечать ничем не будет, - отметил в то же время он. - Мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив - сделаем все для того, чтобы украинцы чувствовали себя в России, как дома".

Другой острый вопрос касался дела об отравлении в Великобритании осужденного ранее в РФ экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в чем Лондон незадолго до выборов напрямую обвинил Россию, не предъявив при этом никаких доказательств.

"Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации. И первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать, - сказал он. - У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей".

"Мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали, и готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим", - подчеркнул он.

По мнению российского лидера, в целом сложившаяся ситуация для любого здравомыслящего человека "является полной чушью". Путин заявил, что, по его мнению, это нонсенс, "чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу". "Это немыслимо", - сказал он.

Путину также пришлось ответить на вопросы об отношениях РФ и Китая и даже коснуться по просьбе репортеров темы взаимодействия США со странами Латинской Америки. Как сообщил Путин, РФ заинтересована в том, чтобы отношения между государствами на любых континентах развивались позитивно и из этого бы складывалась международная повестка дня.