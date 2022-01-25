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Лидеры стран НАТО вновь посулили России небывалые санкции

25 января 2022, 05:15  •  84 • Политика
Главы пяти стран Североатлантического альянса обсудили с руководством Евросоюза отношения России и Украины. Об этом сообщается на сайте президента Франции.
Лидеры США, Германии, Франции, Великобритании и Италии провели онлайн-конференцию вместе с руководством ЕС и НАТО. Темой обсуждения вновь стала предполагаемая русская агрессия в отношении Киева.
Участники разговора сошлись во мнении, что Россию стоит в очередной раз предостеречь от нападения на Украину. Переговоры с Кремлём, по словам президента Франции Макрона стоит продолжить в нормандском формате.
А если дипломатические методы не помогут сдержать Кремль, готовый, по мнению стран НАТО, в любой момент атаковать Киев, то ответ коллективного Запада последует незамедлительно. Как сообщили в офисе британского премьера Джонсона, Россию в таком случае ожидает "беспрецедентные пакет санкций".
Ранее Вашингтон потребовал от Москвы взаимных шагов относительно вопросов безопасности и категорически отказался идти на односторонние уступки. При этом в Госдепе США не уточнили, каких именно действий ждут от Кремля.

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