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Лидеры стран НАТО проведут совместную встречу с президентами Украины и Грузии 12 июля
04 июля 2018, 21:39 • 45 • Украина
Лидеры стран — членов Североатлантического альянса проведут совместную встречу с президентом Украины Петром Порошенко и главой Грузии Георгием Маргвелашвили 12 июля в рамках саммита НАТО.
©Michal Fludra globallookpress.com
Об этом сообщается в программе саммита.
«12 июля состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав государств с участием президентов Украины и Грузии», — указывается в заявлении.
Ранее украинский президент отмечал, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.
В июле 2017 года политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс через 100—150 лет.
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