Лидеры стран НАТО проведут совместную встречу с президентами Украины и Грузии 12 июля

Лидеры стран — членов Североатлантического альянса проведут совместную встречу с президентом Украины Петром Порошенко и главой Грузии Георгием Маргвелашвили 12 июля в рамках саммита НАТО.

Об этом сообщается в программе саммита.

«12 июля состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав государств с участием президентов Украины и Грузии», — указывается в заявлении.

Ранее украинский президент отмечал, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.

В июле 2017 года политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс через 100—150 лет.