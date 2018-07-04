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Лидеры стран НАТО проведут совместную встречу с президентами Украины и Грузии 12 июля

04 июля 2018, 21:39  •  45 • Украина
Лидеры стран — членов Североатлантического альянса проведут совместную встречу с президентом Украины Петром Порошенко и главой Грузии Георгием Маргвелашвили 12 июля в рамках саммита НАТО.
 
©Michal Fludra globallookpress.com
 

Об этом сообщается в программе саммита.

«12 июля состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав государств с участием президентов Украины и Грузии», — указывается в заявлении.

Ранее украинский президент отмечал, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.

В июле 2017 года политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс через 100—150 лет.

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