Лидеры стран НАТО на "очень, очень хорошей встрече" пригрозили России невиданными санкциями

На прошедшем виртуальном саммите представителей стран блока НАТО политики договорились о введении против России ограничений в случае, если произойдёт дальнейшее "вторжение" на Украину.

Союзники по НАТО грозят России "беспрецедентным пакетом санкций" из-за Украины. Как сообщает The Independent со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ограничения будут внедрены, если Россия продолжит своё "вторжение".

Несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала эти заявления Запада о намерении вторгнуться на Украину и указывала, что это используют иностранные государства для накачивания Незалежной оружием, её доводы отметаются.

Встреча представителей стран НАТО, где участвовали лидеры США, Франции, Польши, а также премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, председатель Совета министров Италии Марио Драги, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек блока Йенс Столтенберг, состоялась виртуально. Такой саммит пришёлся по душе Джо Байдену. Американский лидер назвал обсуждение "очень, очень хорошей встречей".

Участники переговоров условились ввести невиданные санкции против России, "если произойдёт дальнейшее российское вторжение на Украину".

В пресс-службе Даунинг-стрит отметили, что переговоры с русскими должны стать приоритетной задачей, при этом тут же указали, что при негативном раскладе "союзники должны оперативно принять ответные меры, в том числе беспрецедентный пакет санкций".

С аналогичным месседжем выступили и в Елисейском дворце. В Париже отметили, что вскоре президент Эммануэль Макрон проведёт переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.