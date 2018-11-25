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«Лидеры стран ЕС одобрили соглашение о Brexit» - Туск

25 ноября 2018, 17:40  •  44 • Политика
Остающиеся в Евросоюзе государства одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), говорится в Twitter главы Евросовета Дональда Туска.
В частности, он написал, что главы 27 стран Европейского союза одобрили соглашение об отделении, равно как и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Британии. Такое сообщение глава Евросовета оставил в своем официальном микроблоге.
Напомним, что Соединенное Королевство покинет ЕС весной следующего года. Что касается переговоров обо всех условиях выхода, которые устроят все участвующие в этом стороны, то они идут с лета 2017 года.

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