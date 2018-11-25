|
«Лидеры стран ЕС одобрили соглашение о Brexit» - Туск
25 ноября 2018, 17:40 • 44 • Политика
Остающиеся в Евросоюзе государства одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), говорится в Twitter главы Евросовета Дональда Туска.
В частности, он написал, что главы 27 стран Европейского союза одобрили соглашение об отделении, равно как и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Британии. Такое сообщение глава Евросовета оставил в своем официальном микроблоге.
Напомним, что Соединенное Королевство покинет ЕС весной следующего года. Что касается переговоров обо всех условиях выхода, которые устроят все участвующие в этом стороны, то они идут с лета 2017 года.
Подпишитесь на нас
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
23 ноября 2018, 23:24
|
23 ноября 2018, 07:09
|
18 ноября 2018, 23:09
|
23 ноября 2018, 03:39
|
25 ноября 2018, 12:39
|
19 ноября 2018, 01:39
|
22 ноября 2018, 18:09