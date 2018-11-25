«Лидеры стран ЕС одобрили соглашение о Brexit» - Туск

Остающиеся в Евросоюзе государства одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), говорится в Twitter главы Евросовета Дональда Туска.

В частности, он написал, что главы 27 стран Европейского союза одобрили соглашение об отделении, равно как и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Британии. Такое сообщение глава Евросовета оставил в своем официальном микроблоге.

Напомним, что Соединенное Королевство покинет ЕС весной следующего года. Что касается переговоров обо всех условиях выхода, которые устроят все участвующие в этом стороны, то они идут с лета 2017 года.