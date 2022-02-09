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Лидеры США и Франции обсудят положение Украины. Зеленского на переговоры не позвали

09 февраля 2022, 02:15  •  77 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала переговоры Джо Байдена и Эммануэля Макрона по ситуации вокруг Украины.
Президенты США и Франции в ближайшее время обсудят развитие ситуации вокруг Украины. Об этом заявила 8 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Несмотря на тему беседы, украинский лидер Владимир Зеленский в этих переговорах участвовать не будет. Беседа пройдёт только между двумя президентами.
Псаки уточнила, что на прошлой неделе Джо Байден и Эммануэль Макрон общались уже дважды.
"Ожидается, что скоро состоятся новые контакты", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря администрации США.
Репортёры спросили её, как Белый дом относится к тому, что недавно Макрон провёл переговоры с Путиным. Псаки ответила, что американские власти воодушевляют любые "дипломатические усилия" насчёт Украины. Напомним, после беседы с президентом России французский лидер анонсировал выход Украины из "минского тупика" в ближайшие несколько недель. По его словам, стороны в скором времени прояснят все вопросы по Донбассу.
Накануне американский телеканал NBC TV раскрыл, что говорит Джо Байден о европейских лидерах в частных беседах. Так, президент США отмечал, что Макрон старается стать новым генералом де Голлем.

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