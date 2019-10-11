Лидеры СНГ обсудили в Ашхабаде развитие сотрудничества

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АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Завершившийся в Ашхабаде саммит лидеров СНГ подвел итоги нынешнего года во взаимодействии Содружества в торгово-экономической и социальной сферах, в области внешней политики и безопасности. Главы государств - членов СНГ подписали декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве. Также подписано обращение к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это обращение призвано продемонстрировать единство оценок СНГ решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, общего понимания недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма. На саммите президенты решили продлить на три года полномочия исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева. Позднее тот сообщил, что в следующем году председательство в Содружестве перейдет к Узбекистану: "Руководство Республики Узбекистан предлагает провести очередное заседание Совета глав государств в пятницу, 16 октября 2020 года в Ташкенте". По его словам, концепция и план мероприятия уже разработаны узбекской стороной совместно с исполкомом СНГ. "Они нацелены на дальнейшее развитие и многостороннее взаимодействие в рамках СНГ и основываются на принципах преемственности", - добавил Лебедев. По итогам саммита принято решение "О Программе сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы", также подписана конвенция СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Новые инициативы На заседании Совета лидеры СНГ выступили с предложениями, которые могли бы пойти на пользу государствам Содружества. Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что формирование в перспективе на пространстве СНГ единого финансового рынка пошло бы на пользу конкурентоспособности входящих в это объединение стран. Он назвал важным аспектом расчеты в национальных валютах между странами на фоне имеющихся в мире проблем, связанных с торговыми войнами и различными ограничениями. "Мы должны гарантировать себя от валютных рисков, нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику", - подчеркнул Путин. Он отметил, что по итогам прошлого года совокупный внешний товарооборот стран СНГ вырос более чем на 17% и превысил $1 трлн , а объем торговли между странами Содружества составил $190 млрд. По словам президента, показатели товарооборота между государствами СНГ являются неплохими, но нужно двигаться вперед, устранять различные торговые барьеры и наращивать кооперацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости расширения внутренних рынков стран СНГ за счет либерализации торговли. Он видит дополнительные возможности для расширения экономического взаимодействия в возврате "к полномасштабной промышленной кооперации, созданию новых совместных конкурентоспособных производств". "События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия", - сказал Лукашенко. С ним согласился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, призвавший снизить торговые барьеры для развития экономического взаимодействия в СНГ. "Создание в 2011 году зоны свободной торговли СНГ улучшило условия для товарообмена между нашими странами. Вместе с тем дальнейшее расширение торгового сотрудничества требует продолжения работы по снижению существующих барьеров. Нам нужны новые точки роста, которые придали бы новый импульс экономическому взаимодействию в рамках Содружества", - сказал он. Токаев предложил подумать над введением единого визового режима СНГ наподобие "шенгена". Он обратил внимание на потенциал взаимодействия в сфере туризма, подчеркнув, что у каждой страны есть уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты. "К сожалению, в национальных визовых и миграционных режимах сохраняются значительные различия, они создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить сразу несколько стран СНГ. Понимаю, конечно, это сложно, но, может быть, следует рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием "виза Содружества" по типу Шенгенского соглашения", - сказал Токаев. Укрепление международной безопасности На саммите обсуждалась тема международной безопасности. Президент Белоруссии призвал лидеров СНГ поддержать его инициативу о принятии декларации о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности, что могло бы способствовать снижению напряженности в мире. После прекращения действия соответствующего договора становится весьма вероятным появление таких вооружений в европейской части континента, "а это неизбежно влечет за собой угрозу нового витка военной конфронтации", подчеркнул Лукашенко.

Президент РФ при этом отметил, что выдвинутое белорусской стороной на 74-й генассамблее ООН предложение о разработке многосторонней декларации о неразмещении наземных РСМД в Европе, "безусловно, идет в русле инициатив Российской Федерации". Путин напомнил, что направил обращение к главам государств многих стран о том, что "мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, не собираемся размещать их в тех регионах мира, где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства". Президент высказал мнение, что США намеренно не отвечают на это обращение, "а союзники США ничего без них и ответить не могут, потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен, они просто не имеют собственного слова, собственного мнения по этому вопросу". "Может, мнение-то имеют, просто они его не формулируют", - добавил он. Также президент РФ констатировал, что неопределенность вокруг перспектив продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 подталкивает в мире гонку вооружений. "До сих пор администрация США не определилась, что она собирается с этим делать. Насколько мы понимаем и чувствуем, там внутри администрации идут споры - кто-то говорит, что нужно продлить, кто-то считает, что США не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями. Это создает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений, что очень плохо", - сказал Путин. Борьба с терроризмом Касаясь темы борьбы с терроризмом, президент РФ выразил сомнение, что Турция после начала своей операции на севере Сирии будет способна сдерживать боевиков ИГ (запрещена в РФ) на той территории: по данным ГРУ ГШ РФ, там находятся сотни боевиков.

"Если говорить о странах СНГ, то это реальная для нас с вами угроза. Куда они (боевики) будут деваться? Через территорию Турции и другие территории уйдут вглубь Сирии на неподконтрольные никому территории, потом через Иран будут двигаться куда-то через другие страны региона? Мы должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование возникающей новой угрозы", - отметил Путин. По его мнению, "значимую роль в осуществлении этой работы должны сыграть специализированные структуры Содружества, в частности Антитеррористический центр СНГ". "По линии центра следует энергичнее координировать работу национальных органов безопасности и спецслужб, заниматься вопросами пресечения, в том числе, пропаганды террористической идеологии, любой материально-технической и финансовой подпитки боевиков. И с учетом того, что я сейчас сказал, они должны, конечно, поработать конкретно и профессионально над купированием вот этих опасностей", - заявил Путин. Киев исключил подачу воды с Украины в Крым? Зеленский и его постпред запутались в показаниях Президент отметил, что страны СНГ "успешно сотрудничают в вопросах противодействия преступности на пространстве Евразии, сообща борются с торговлей наркотиками, оружием, людьми". Борьбу с террористической угрозой Путин назвал приоритетным направлением взаимодействия государств СНГ. Обсудили Украину На заседании зашла речь и о Украине. Президент Белоруссии назвал Владимира Зеленского "вменяемым, нормальным человеком". Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать действующую власть в Киеве: "Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти на Украине". Комментируя, глава российского государства отметил, что "нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира". "Безусловно, нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать", - сказал Путин. "Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти [в Киеве], от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу", - подчеркнул Путин. Он заметил, что сейчас Зеленский не в состоянии обеспечить отвод украинских подразделений в рамках разведения сил в Донбассе. "Ну, не может! Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - отметил президент РФ.

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