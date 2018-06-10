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Лидеры ШОС заявили о необходимости выполнения минских договорённостей
10 июня 2018, 12:24 • 49 • Украина
Лидеры стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о необходимости политического урегулирования конфликта на Украине на основе минских договорённостей.
Reuters
Об этом говорится в совместной декларации лидеров ШОС, принятой по итогам саммита в Китае.
«Государства-члены подтверждают необходимость политического урегулирования украинского кризиса на основе скорейшего и полного выполнения минских договорённостей от 12 февраля 2015 года», — цитирует документ РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что следующий саммит ШОС пройдёт в Челябинске.
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