Лидеры России и Ирана проведут переговоры: Встреча пройдёт в Москве

Президенты России и Ирана проведут переговоры в Москве о сотрудничестве двух стран.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Ирана Ибрахима Раиси должны состояться в Москве на следующей неделе.

Об этом стало известно в воскресенье, 16 января, сообщает "РИА Новости". Повестка переговоров не уточняется.

В последний раз главы России и Ирана общались в середине ноября 2021 года. Тогда лидеры обсудили переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также долгосрочное сотрудничество двух стран и реализацию крупных совместных инвестпроектов.

Россия занимается постройкой АЭС в иранском Бушере, страны продолжают военное сотрудничество, совместно борются с коронавирусом.

Иран подал заявку на вступление в ШОС, в рамках этой организации возможно ещё более тесное сотрудничество двух стран.