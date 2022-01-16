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Лидеры России и Ирана проведут переговоры: Встреча пройдёт в Москве

16 января 2022, 16:15  •  134 • Политика
Президенты России и Ирана проведут переговоры в Москве о сотрудничестве двух стран.
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Ирана Ибрахима Раиси должны состояться в Москве на следующей неделе.
Об этом стало известно в воскресенье, 16 января, сообщает "РИА Новости". Повестка переговоров не уточняется.
В последний раз главы России и Ирана общались в середине ноября 2021 года. Тогда лидеры обсудили переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также долгосрочное сотрудничество двух стран и реализацию крупных совместных инвестпроектов.
Россия занимается постройкой АЭС в иранском Бушере, страны продолжают военное сотрудничество, совместно борются с коронавирусом.
Иран подал заявку на вступление в ШОС, в рамках этой организации возможно ещё более тесное сотрудничество двух стран.

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