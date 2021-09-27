Лидеры предвыборного списка ЕР возглавят профильные комиссии в партии

Президент России Владимир Путин объявил в понедельник, 27 сентября, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе.

«И мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», — отметил глава государства в ходе встречи с пятеркой лидеров «ЕР», в которую входят глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, омбудсмен Анна Кузнецова, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель штаба Общественного народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева.

В частности, Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Путин указал, что в данном случае предстоит «очень много сделать», имея в виду совершенствование самой миграционной политики.

Шмелева будет руководить комиссией по образованию и науке, Денис Проценко возглавит комиссию по здравоохранению, детский омбудсмен Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири.

По словам Путина, созданные партийные комиссии помогут «так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей, в целом народная программа партии были полностью выполнены».

Российский лидер вместе с тем поблагодарил пятерку «ЕР» за ответственную и эффективную работу на выборах и выразил надежду на их активную работу в будущем.

В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате с 17 по 19 сентября.

Одновременно в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).