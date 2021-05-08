Лидеры G7 угрожали русским и прокололись на единственном фото

Лидеры стран G7 угрожали русским, выдвигая ультиматумы не только России, но и нашим союзникам. Однако единственного фото с события оказалось достаточно, чтобы увидеть истинное состояние этих политиков. Они сами себя боятся.

Министры иностранных дел так называемой Большой семёрки заявили, что в идеале хотят установить с Россией стабильные и предсказуемые отношения. Но при этом Запад продолжит укреплять свои коллективные возможности "перед лицом действий Москвы". Другими словами, страны G7 не готовы менять свою позицию касательно санкционного давления на Россию. А русские, как считают наши так называемые партнёры, должны играть по их правилам.

Претензии в ходе саммита G7 были предъявлены и союзникам России. Белоруссии дали совет о проведении досрочных выборов. Мол, пора. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что досрочные выборы проведёт, но... только после того, как то же самое сделают в США. Ведь всем ясно, что там необходимость в этом гораздо больше - прошлые выборы президента США стали одними из самых скандальных.

К угрозам, требованиям и ультиматумам G7 можно было бы отнестись серьёзно. Однако мешает даже сам формат проведения события. Даже беглый просмотр фотоотчётов показывает, что политики, представляющие страны мира на самом высоком уровне, банально боятся подойти друг к другу. Все они стали заложниками даже не пандемии коронавируса, а своих опасений касательно вируса. Людей эти лидеры заставляют жить в условиях самоизоляции, прекрасно понимая, что Россия могла бы поделиться с любой страной мира технологией создания вакцины от коронавируса. Однако политические амбиции нашим партнёрам важнее.

И кстати, до саммита были предприняты попытки вернуть Россию в формат "семёрки" (а если быть совсем точными, "восьмёрки"). Однако министр иностранных дел Сергей Лавров ещё раз напомнил:

"Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдём никогда. Этой "восьмёрки" уже не будет, это - вчерашний день", - сказал министр в беседе с РИА Новости.

Фото: Felix Zahn/photothek.net via www www.imago-images.de/Globallookpress.