Лидеры G7 потребовали стабильности и предсказуемости от России

По итогам саммита "Группы семи" (G7) было выпущено коммюнике, в котором от России потребовали стабильности и предсказуемости. Лидеры ряда стран обвинили Москву в "злонамеренных действиях" и "дестабилизирующем поведении".

В заявлении сказано, что лидеры G7 подтверждают заинтересованность в том, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Они пообещали продолжить взаимодействие в тех областях, где "есть сферы общего интереса".

Члены "Группы семи" обратились к Москве с призывом "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия". В числе прочих под этой формулировкой G7 подразумевает вмешательство в выборы в различных демократических государствах. Россию призвали соблюдать права человека в рамках тех обязательств, которые приняты международным сообществом.

Ранее члены G7 заявили, что хотят стабилизировать отношения с Россией. Они готовы сотрудничать в вопросах изменения климата, разоружения, защиты окружающей среды в Арктике, контроля за вооружениями, а также других "глобальных и региональных кризисов". При этом члены "Группы семи" заявили, что для "сдерживания России" крайне важно нарастить коллективные возможности, пишет Bloomberg.

Ранее саммит проводился в формате "Большой восьмёрки", но в 2014 году из-за позиции жителей Крыма, которую они высказали на референдуме, Россия была исключена из группы. Очередной саммит должен был проводиться в Сочи, но его участники туда не поехали, а собрались в Брюсселе, не пригласив Россию. Запад ввёл санкции против России за "вмешательство в дела Украины".

В прошлом году Дональд Трамп взывал к здравому смыслу остальных членов G7, призывая их вернуть Москву в формат. В Кремле заявили, что "Группа семи" не самоцель для России. Формат G20 гораздо предпочтительнее.