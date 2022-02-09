Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда пот...
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую &q...
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеле...
Главная / Политика

Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"

09 февраля 2022, 04:35  •  126 • Политика
Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Анджей Дуда призвали Москву к "разрядке напряженности на границе с Украиной" и предупредили о последствиях.
Франция, Германия и Польша сформировали общий призыв в адрес Кремля по поводу ситуации с Украиной. Лидеры трех стран предупредили о "серьезных последствиях и высокой цене" любой "военной агрессии" со стороны России. Такое совместное заявление сделали Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Анджей Дуда после переговоров, сообщает ТАСС.
Европейские лидеры встречались накануне в Берлине в рамках так называемого Веймарского треугольника — политического объединения трех стран, созданного в период распада СССР. Они обсуждали мнимую угрозу Украине со стороны России. В совместном заявлении политики подали сигнал Москве "способствовать разрядке ситуации на границе с Украиной". При этом они поддержали усилия по реализации Минских соглашений об урегулировании войны на Донбассе.
Канцлер ФРГ Шольц, президент Франции Макрон и лидер Польши Дуда упомянули о своей верности Альянсу. Они пообещали "и впредь согласовывать свои действия с союзниками в НАТО для обеспечения мира". Лидеры европейских стран предупредили, что НАТО будет пересматривать стратегию обороны, если ситуация ухудшится.
В Кремле неоднократно заявляли, что военная кампания против Украины не рассматривалась и не рассматривается. Все заявления Запада о якобы грядущей войне власти России называют безосновательными.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


126
Источник
Похожие новости
08 февраля 2022, 22:45
Экс-президент Польши раскрыл украинский "план Путина"
08 февраля 2022, 22:45
После протестов президент Казахстана поедет за границу. Первый визит - в Россию
09 февраля 2022, 00:30
Визит в Москву был не только ради Украины: "Макрон пытается шустрить" - эксперт
09 февраля 2022, 00:30
Баранец: Украинцы встретят армию России с цветами
09 февраля 2022, 01:05
Кров за кров: почему украинских экс-президентов приходится спасать
09 февраля 2022, 02:15
Источник раскрыл, как отзывается Байден о европейских лидерах в частных беседах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2022, 13:15
Глазьев уместил всю суть "войны с Россией" в одно фото: "А что потеряли русские?"
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
07 февраля 2022, 01:15
"США будут ошеломлены": Американский экс-офицер спрогнозировал разгром в случае войны против России
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
05 февраля 2022, 20:40
Преемник Путина работает в Госдуме? Интригу раскрыл политолог: "Спокойно может передать страну"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.