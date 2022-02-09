Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"

Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Анджей Дуда призвали Москву к "разрядке напряженности на границе с Украиной" и предупредили о последствиях.

Франция, Германия и Польша сформировали общий призыв в адрес Кремля по поводу ситуации с Украиной. Лидеры трех стран предупредили о "серьезных последствиях и высокой цене" любой "военной агрессии" со стороны России. Такое совместное заявление сделали Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Анджей Дуда после переговоров, сообщает ТАСС.

Европейские лидеры встречались накануне в Берлине в рамках так называемого Веймарского треугольника — политического объединения трех стран, созданного в период распада СССР. Они обсуждали мнимую угрозу Украине со стороны России. В совместном заявлении политики подали сигнал Москве "способствовать разрядке ситуации на границе с Украиной". При этом они поддержали усилия по реализации Минских соглашений об урегулировании войны на Донбассе.

Канцлер ФРГ Шольц, президент Франции Макрон и лидер Польши Дуда упомянули о своей верности Альянсу. Они пообещали "и впредь согласовывать свои действия с союзниками в НАТО для обеспечения мира". Лидеры европейских стран предупредили, что НАТО будет пересматривать стратегию обороны, если ситуация ухудшится.

В Кремле неоднократно заявляли, что военная кампания против Украины не рассматривалась и не рассматривается. Все заявления Запада о якобы грядущей войне власти России называют безосновательными.