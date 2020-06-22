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Лидеры Европы отказываются ехать на Парад Победы в Москве

22 июня 2020, 19:00  •  67 • Политика
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Кто-то заболел коронавирусом, у кого-то сломался самолет, у другого день рождения
Количество "отказников", которые по тем или иным причинам не приедут в Москву на Парад Победы в честь 75-й годовщины освобождения советскими войсками Европы от немецко-фашистских захватчиков, растет. В понедельник стало известно, что в торжественных мероприятиях в России не примет президент Хорватии Зоран Миланович.
"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", – цитирует РИА "Новости" пресс-службу хорватской дипмиссии в Москве.
В комментариях под новостью пользователи оценили "отмазку" Загреба. "День рожденья, коронавирус, самолет... Все смешнее и смешнее", – написал один из авторов.
Напомним, кто еще из мировых лидеров отказался приезжать на Парад Победы, который в этом году пройдет 24 июня.
Не появятся в России премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц. Они сообщили, что с благодарностью приняли приглашение из Москвы, но не смогут прилететь из-за эпидемии коронавируса и "политической ситуации" внутри страны.
Отказался прибыть на парад президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Этот лидер среди причин назвал грядущий свой день рождения – 29 июня ему исполнится 63 года, что считается достижением возраста пророка Мухаммеда и этот день туркмены проводят в кругу семьи. Поскольку все прибывающие в страну из-за рубежа должны проходить двухнедельную самоизоляцию, Бердымухамедов не хочет быть изолированным от родных.
Парад Победы в российской столице пропустят руководители Германии. Об этом также сегодня сообщил NEWS.ru посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. По его словам, "в этом особенном из-за пандемии году на параде будет присутствовать особый круг зарубежных гостей". Что он конкретно имел в виду, глава дипмиссии не раскрыл.
На прошлой неделе отказ пришел из Токио – в Россию "с учетом ситуации с коронавирусом" не поедет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Как заявил замглавы департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма, дипломатический корпус в Москве не получал приглашения на торжества.
Кроме того, не сможет быть в Первопрестольной и президент Чехии Милош Земан. Он с сожалением это констатировал, причиной назвал также эпидемию COVID-19.
Отменил свой визит и премьер Армении Никол Пашинян, который сам ранее переболел коронавирусом.
Напомним, в начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предварительное согласие на участие в Параде Победы подтвердили лидеры Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. И вот два представителя из этого списка уже выпали. Зато пару дней назад о своем участии в московских торжествах громогласно объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Также в Москву приедет министр обороны Индии Раджнат Сингх, поскольку в Параде Победы примут участие 75 индийских военнослужащих.
Вообще по Красной площади пройдут военные из 12 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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