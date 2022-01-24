Лидерские диспозиции: какие регионы вошли в топ-10 самых успешных

В первую десятку сильнейших регионов по экономическому потенциалу вошли Москва, ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан и Иркутская область. Такой рейтинг подготовил ФоРГО по итогам III квартала 2021 года. Исследование имеется в распоряжении «Известий». Эксперты считают позиции субъектов закономерными, однако говорить о восстановлении региональной экономики после пандемии пока преждевременно.

Самые прибыльные

Москва возглавила рейтинг регионов России по индексу экономического потенциала. Также в топ-10 вошли ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан, Иркутская область. Такое исследование подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Федеральной налоговой службы и Росстата по итогам III квартала 2021 года.

«Под экономическим потенциалом в данном исследовании понимается уровень развития реального сектора экономики, определяемый принятыми критериями его оценки, приведенными ниже, на соответствующей территории», — поясняется в документе.

В числе критериев исследования ФоРГО указывает размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, а также совокупную прибыльность предприятий и организаций субъекта. Всего исследование разбито на 30 мест, разделенных между 33 субъектами, некоторые из них заняли одинаковые места.

Во вторую десятку рейтинга вошли Белгородская и Самарская области (поделили 11-е место), Пермский край, Челябинская область, Краснодарский край, Калининградская область, Ленинградская область и Башкирия (16), Коми и Новосибирская область (17), Кемеровская область, Нижегородская область и Хабаровский край.

Замыкают исследование Томская область, Карелия, Приморский край, Калужская, Оренбургская, Сахалинская, Мурманская, Тульская, Воронежская области и Якутия.

— Преимущество данного рейтинга в его наглядности и объективном соответствии реальному положению дел. Об этом говорит относительно небольшой разброс позиций, занимаемых регионами по каждому из критериев. Особенно это заметно в десятке лидеров. Например, Москва, явный лидер социально-экономического положения, по двум из трех критериев занимает первое место, и по уровню среднемесячной зарплаты третье, — пояснил «Известиям» результаты исследования глава ФоРГО Константин Костин.

По его словам, очевидно, что производство товаров, работ и услуг в столичном регионе находится на самом высоком уровне в стране.

— Москва перечислила в федеральный бюджет почти треть всего налога на добавленную стоимость (28%), а вместе с Московской областью, ХМАО и Санкт-Петербургом — половину всего НДС, более 2 трлн рублей. Обращает на себя внимание то, что кроме Москвы и ЯНАО почти всех лидеров вперед выводит не уровень средних заработных плат, а объемы производства и общая прибыльность. Это Московская область, Красноярский край, Свердловская область, Республика Татарстан и другие, — пояснил эксперт.

При этом он отметил обратную ситуацию в Сахалинской области, где традиционно высокий уровень доходов (пятое место по средней зарплате), но и в то же время достаточно развита промышленность.

Также в ФоРГО отметили, что по уровню прибыли с начала года абсолютными лидерами стали обе столицы — Москва и Санкт-Петербург. Они опережают ближайших преследователей — добывающие регионы-доноры федерального бюджета — на 3 049 и 1 112 млрд рублей соответственно, то есть в несколько раз. Только на третьем месте ХМАО с прибылью 806 млрд, а на четвертом — ЯНАО, 787,47 млрд рублей.

В порядке вещей

Эксперты считают закономерными результаты исследования. Однако говорить о полном восстановлении экономики регионов после пандемии пока рано.

— Рейтинг отражает естественное положение вещей. Лидируют регионы, обладающие либо большими человеческими ресурсами, либо богатые полезными ископаемыми. Но не думаю, что исследование уже отражает результаты работы регионов в условиях пандемии в полной мере. Эти итоги, наверное, скажутся чуть позже, в конце года или в начале следующего, — пояснил «Известиям» политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов.

Это мнение разделяет политтехнолог Александр Твердов.

— Лидерами рейтинга стали регионы, которые больше всех платят налоги, получают прибыль и соответственно платят высокие зарплаты населению. То есть самые обеспеченные в стране субъекты, нефтедобывающие и промышленно развитые. Понятно, что у них больше всего ресурсов и они быстрее всего адаптируются к меняющимся экономическим реалиям. Вряд ли пандемия прошла и для них бесследно, но, мне кажется, они уже к ней привыкли, — пояснил «Известиям» эксперт.

Политтехнолог Константин Калачев считает, что не доверять результатам рейтинга нет оснований, так как он составлен на основе данных ФНС и Росстата. По его словам, регионы демонстрируют, что в целом восстановление экономики уже состоялось. Хотя больше это заметно по нефтедобывающим субъектам ЯНАО и ХМАО. Хотя есть и обратная ситуация у субъектов, не обладающих такими ресурсами и развитой промышленностью. В связи с этим эксперт не исключает, что пандемия в перспективе может повлиять на места субъектов в новых исследованиях.