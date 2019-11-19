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Лидеров протеста для России готовят в лагерях, финансируемых из-за рубежа: Ячейки есть в 19 регионах

19 ноября 2019, 22:09  •  17 • Политика
О сети лагерей, где проходят обучение будущие лидеры протеста, журналистам рассказал член комиссии Госдумы Адальби Шхагошев. А ещё раньше стало известно, что такие ячейки действуют в 19 регионах России.
В ряде регионов России работают так называемые лагеря для подготовки организаторов протестных акций, получающие финансирование из-за рубежа. О работе таких лагерей рассказали члены Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, пишет "Коммерсантъ". Подробности расследования журналистам раскрыл член комиссии Адальби Шхагошев.
По словам Шхагошева, лагеря существуют виртуально. В Сети "студентам" рассказывают, что и как нужно делать. А инициаторами создания таких обучающих курсов становятся НКО, например в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, городах Северного Кавказа или Крыма.
Парламентарии полагают, что прошедшие обучение в таких лагерях должны наказываться уголовно, если они замечены в роли организаторов протестных акций. Стоит отметить, 14 ноября глава комиссии Василий Пискарёв заявил, что материалы о работе обучающих лагерей в 19 регионах России уже направлены в Генпрокуратуру и минюст.
Шхагошев считает, что властям не следует разрешать проведение акций, если уведомления были поданы прошедшими обучение в выявленных лагерях. С другой стороны, адвокат Дмитрий Зацаринский считает, что доказать прохождение обучения будет сложно.

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