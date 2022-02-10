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Лидерные испытания: Жириновский попал в больницу с «Омикроном»

10 февраля 2022, 01:35  •  70 • Политика
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в ЦКБ Москвы 2 февраля со штаммом «Омикрон». По заявлению Минздрава, состояние бессменного лидера демократов стабильное. Однако, как заявил источник РЕН ТВ в медицинских кругах, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии: поражение легких — 75%, политик подключен к ИВЛ. Эту же информацию опубликовал и ряд других СМИ. Однопартийцы до последнего пытались скрыть болезнь своего лидера. В пресс-службе партии даже после обеда 9 февраля заявляли, что политик чувствует себя хорошо и работает. И всё же не свойственное Жириновскому молчание демонстрировало обратное.

Слухи и подтверждение

9 февраля в СМИ появилась информация о госпитализации Владимира Жириновского в московскую Центральную клиническую больницу. Как рассказал источник РЕН ТВ в медицинских кругах, политик попал туда с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне «Омикрона», а поражение легких составило 75%.
«Его подключили к ИВЛ, состояние оценивается как тяжелое», — рассказал собеседник.
Уже к вечеру 9 февраля Минздрав подтвердил госпитализацию политика еще 2 февраля. Однако в ведомстве отметили, что состояние его стабильное.
Сам лидер ЛДПР, к слову, активно призывал к вакцинации против коронавируса, в том числе своим примером. «Восьмую от ковида сделал 28 декабря. Восемь уколов за 16 месяцев. Получается, раз в два месяца укол. Я слышал, что врачи рекомендовали сперва каждые полгода делать эту вакцину, потом уменьшили — четыре месяца. Сейчас уже дошли до моей нормы — два. Идеальный вариант — каждые два месяца делать дополнительный укол», — сообщал Жириновский в январе.
Ранее политик также рассказывал о том, что вакцинировался несколькими препаратами. Два укола «Спутника V» он сделал осенью 2020-го, потом после снижения антител еще укол «Спутника Лайт», после чего закрепил назальной вакциной и летом 2021-го уже сделал две прививки «КовиВака». Еще одна доза вакцины была сделана политиком в конце декабря.
Специалисты тем не менее не рекомендуют так часто делать прививки. Ревакцинацию, по их мнению, следует проводить через полгода после введения двухкомпонентных вакцин или после перенесенного COVID-19.

Сведения от коллег

Соратники по партии до последнего скрывали болезнь своего лидера. Кто-то опровергал слухи сразу, а кто-то просто отказывался от комментариев. Многие советовали обратиться в пресс-службу. Однако там не просто молчали, но даже говорили, что глава партии продолжает работать.
— Жириновский чувствует себя хорошо, работает. Информацию анонимов мы не подтверждаем, — сообщал «Известиям» руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин до заявления Минздрава.
Лидер партии известен тем, что активно присутствует в информационном пространстве. Однако с момента появлений сообщений о его госпитализации ни одного публичного заявления от него так и не поступило, что, конечно, не могло не вызвать сомнений в словах его соратников. К сожалению, вечером в среду, 9 февраля, слухи оправдались.
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