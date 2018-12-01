Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему России не нужна встреча Путина и Трампа
Проверенный способ поднять настроение – читать украинские новости
У США нет доказательств причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи – По...
В Раде рассказали, почему военное положение на Украине не объявили раньше
Главная / Политика

Лидерам G20 пришлось «спрятать» разногласия за компромиссным заявлением - СМИ

01 декабря 2018, 23:09  •  76 • Политика
Главы правительств стран «большой двадцатки» согласовали совместное заявление по итогам саммита в Буэнос-Айресе, получившее компромиссный характер из-за того, что участникам встречи не удалось примирить свои разногласия. Об этом в субботу сообщило агентство ДПА.
По данным агентства, лидерам стран пришлось «спрятать» за компромиссными формулами существующие между ними разногласия по таким важным темам, как торговля, миграция и защита климата.
Ранее сообщалось, что в ходе саммита лидеры «большой двадцатки» пришли к соглашению о том, что Всемирную торговую организацию (ВТО) необходимо реформировать. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, «это важная договоренность».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

76
Источник
Похожие новости
01 декабря 2018, 10:09
Украина запретила въезд мужчинам из России, чтобы «произвести впечатление» на Запад — источник
01 декабря 2018, 23:09
После отмены встречи Путина и Трампа американцы первыми обратились к Кремлю – Ушаков
01 декабря 2018, 13:24
Опережая Константинополь, Порошенко объявил время «объединительного собора»

01 декабря 2018, 03:39
«Обоюдный настрой»: Песков озвучил условие для подготовки новой встречи Путина и Трампа
01 декабря 2018, 19:54
Меркель и Путин обсудили последствия инцидента в Керченском проливе – кабмин ФРГ
01 декабря 2018, 23:09
Путин и чета Трампов неформально встретились на полях саммита G20 – Белый дом
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 декабря 2018, 03:39
Украина нанесла ответный удар по России при поддержке США (Руслан Осташко)
01 декабря 2018, 03:39
Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
01 декабря 2018, 03:39
Закрыть порты ЕС и США: в Германии раскритиковали Россию
01 декабря 2018, 06:54
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
01 декабря 2018, 03:39
«Не спустят на тормозах»: Кремлинологи США боятся мести России за отмену встречи Пути...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
25 ноября 2018, 14:09
«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кораблей ВМС Украины в Азовском море
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовском море
28 ноября 2018, 04:09
«Им даже не нужно ничего выдумывать»: В США признали, что российские СМИ говорят правду
26 ноября 2018, 17:54
Что значит введение военного положения на Украине: комендантский час, закрытие границ и никаких выборов
30 ноября 2018, 17:54
Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.