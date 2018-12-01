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Лидерам G20 пришлось «спрятать» разногласия за компромиссным заявлением - СМИ
01 декабря 2018, 23:09 • 76 • Политика
Главы правительств стран «большой двадцатки» согласовали совместное заявление по итогам саммита в Буэнос-Айресе, получившее компромиссный характер из-за того, что участникам встречи не удалось примирить свои разногласия. Об этом в субботу сообщило агентство ДПА.
По данным агентства, лидерам стран пришлось «спрятать» за компромиссными формулами существующие между ними разногласия по таким важным темам, как торговля, миграция и защита климата.
Ранее сообщалось, что в ходе саммита лидеры «большой двадцатки» пришли к соглашению о том, что Всемирную торговую организацию (ВТО) необходимо реформировать. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, «это важная договоренность».
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