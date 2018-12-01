Лидерам G20 пришлось «спрятать» разногласия за компромиссным заявлением - СМИ

Главы правительств стран «большой двадцатки» согласовали совместное заявление по итогам саммита в Буэнос-Айресе, получившее компромиссный характер из-за того, что участникам встречи не удалось примирить свои разногласия. Об этом в субботу сообщило агентство ДПА.

По данным агентства, лидерам стран пришлось «спрятать» за компромиссными формулами существующие между ними разногласия по таким важным темам, как торговля, миграция и защита климата.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита лидеры «большой двадцатки» пришли к соглашению о том, что Всемирную торговую организацию (ВТО) необходимо реформировать. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, «это важная договоренность».