Лидера можно менять только на лидера • 50 • Аналитика

Военные парады состоялись почти в тридцати городах России. Сколько бы ни спрашивали наши любители «исторической правды» о том, почему мы проводим парад 24 июня, уровень образования нашей молодежи, как бы мы его ни ругали, все-таки логически позволил связать две даты: 24 июня 2020 года и 24 июня 1945 года.





Конечно, сыграл свою роль и карантин. Народ просто устал бояться коронавируса, устал от «хуторской жизни». Россияне в этом плане гораздо более «общественные», чем другие народы. Мы всегда живем вместе. Работаем вместе, отмечаем радостные или трагические события вместе, воюем вместе. Вчера мы это увидели в парках, на набережных, на улицах городов.



«Путин довел страну до ручки и должен уйти»

Я отношусь к поколению тех, кто заранее занимает места, ещё до начала действа. Читатели из молодых, наверное, помнят свое удивление от того, что лучшие места, на которые они стремились аж за 5 минут до начала, всегда оказываются занятыми кем-то раньше. Опыт — сын ошибок трудных…Естественно, в ожидании салюта мы разговорились о предстоящем голосовании. Точнее, говорили собеседники, я же просто слушал и вставлял реплики-вопросы.



Как же коротка человеческая память… «Довел страну до ручки, развалил промышленность, медицину, школы, транспорт. Заводы закрылись, коронавирус опять же»… Думаю, такие разговоры и для вас не новость. Поражает только одно: я говорил с людьми «40 и даже 50 плюс». Теми, кто должен помнить!



Нет, я понимаю, что человеческая память устроена так, что через какое-то время любое событие «лакируется» нашим мозгом. Чтобы остаться психически здоровым, мозг удаляет из себя все плохое, что было в прошлом. Мозг старается убрать боль, страдания, стыд за собственные поступки. Покопайтесь сейчас в своем мозге и вспомните 90-е. Какие-то обрывки событий, какие-то смутные силуэты, какие-то тени. А целом «нормально тогда жили, трудно, но нормально»…



Что же, материализую-ка я сегодня некоторые «забытые» события из нашей, моей и вашей, жизни. Той, которой мы действительно жили. Той, о которой наши молодые дети обычно говорят: «Да ну, так не может быть». Напомню о стране китайских двухсторонних «пуховиков» и «ножек Буша», основной пищи для большинства.



Помните, товарищи офицеры, голодную, нищую, прилично пьющую армию России в 90-х? Помните товарные станции, где работали грузчиками не только лейтенанты, но и майоры и подполковники? Помните жизнь после жизни? Когда получить денежное довольствие было счастьем, а не нормой. Ничего не напоминает? Посмотрите на ВСУ сегодня. Это мы, только в 90-е.



Помните, как искали тех, кто сможет хоть как-то воевать в первую чеченскую? Может, это только я помню тотальное пьянство, наркоманию и нищету в условиях гражданской войны? Может, только я помню, как взрывали друг друга «афганские братья по оружию» на Котляковском кладбище в борьбе за большие деньги, которые разрешила зарабатывать власть тогда?



А кино, которое было, наверное, самым популярным тогда, помните? «Бригада»? Помните мальчишек, которые стремились попасть в эти самые «бригады»? Помните списки на несколько страниц, в которых перечислялись только названия бандитских бригад? Когда такие бригады насчитывали сотни «активных штыков», а могли в короткое время мобилизовать тысячи?



Честно скажу, я тоже иногда говорю сам себе: «Да ну… Неужели это и правда было?» А потом вижу на кладбище «аллею героев 90-х», через которую невозможно не пройти. Она прямо у входа. Мраморно-гранитная молодежь из 90-х. Те самые, которые «жили хорошо, но недолго». Нет в России более или менее крупного города, где бы не было таких «аллей»…



Это точно Путин до этого страну довел? Точно он продал заводы за копейки? Он развалил все остальное? Это из-за него я «полюбил» куриные ножки и вообще куриц на всю жизнь?



Сегодня, сидя на диване перед огромной «плазмой» или выруливая из забитого автомобилями соседей двора на своей «Тойоте» или «БМВ», у которой скоро заканчивается гарантия и её надо срочно менять, действительно задумываешься над этим вопросом… Или соседский мальчишка-рокер со своим рычащим «железным конем» подталкивает к таким мыслям…



Хочу счастья прямо сегодня или завтра с утра!

Забыли мы собственное скотское состояние в конце прошлого века. Наверное, правильно, что забыли. В конце концов, для чего мы живем? Для того, чтобы жизнь наших детей была лучше нашей. Для того, чтобы у них не было своих «китайских пуховиков», своих «ножек Буша», своих «бригад». Для того, чтобы было государство для народа, а не народ для государства.



Я очень этого хочу! Наверное, мы все этого хотим. Прямо сегодня, в крайнем случае завтра с утра. Мы не хотим «потом» или «скоро». И я понимаю тех, кто сегодня мечтает о смене скакуна на молодого, перспективного жеребца, который понесет нас в светлое будущее с огромной скоростью… Не об этом ли мечтали украинцы год назад? Уж простите за ассоциации.



Заметили, как изменился тон высказываний наших либералов? Теперь говорят именно о смене лидера. Коней на переправе не меняют, тут никто не будет спорить. А что делать, если эта переправа сродни Крымскому мосту? Бесконечно длинная. В полжизни длиной переправа. Берег там недалеко вроде, но до него добираться ещё долго. Молодой конь быстрее бежит.



Я мало соображаю в лошадях. Зритель, не более. Но даже я знаю, что у молодых лошадей всегда много проблем. Такой конь разгоняется на старте, как ракета. Ему надо обойти конкурентов. Надо показать себя. Но скоро происходит успокоение. Конкуренты уже не раздражают, он их уже обходил на старте, напряжение старта спадает, и лошадь решает, что спешить ей некуда. Правда, если наездник опытный, то он сможет её «разубедить». Но в большинстве своем такие лошади всегда вторые.



Другое дело — те скакуны, которые уже знают вкус победы. Это дорогие кони! Мирового класса! Помню цифру, которая меня когда-то ошеломила. 200 миллионов долларов за коня! Именно такую сумму заплатили за коня по кличке Френкел. Скорость 70 км в час. 14 побед в самых топовых гонках и… заслуженный отдых. Пенсия лошадиная.



Сегодня у нас именно такой лидер. Уже привыкший к победам и не допускающий мысли о втором месте. Одержавший свои «14 побед». Ставший лидером мирового масштаба. Единственный недостаток — возраст. Ещё 10-20 лет, и сил не останется вообще. И, как мне кажется, это понятно даже самому лидеру.



Лидера надо менять только на лидера

Я много раз писал о том, что Путин, скорее всего, не пойдет на новый срок. Даже несмотря на его собственное заявление, прозвучавшее в недавнем фильме. Не пойдет просто потому, что понимает, что сил может не хватить. Увы, от старости ещё никто не уходил.



Вы никогда не задумывались о том, почему к Путину не липнут обвинения в наличии огромных капиталов за рубежом, огромных дворцов, островов и прочей недвижимости? Сколько «честных расследований» было по этому поводу! Сколько блогеров и оппозиционных политиков говорили об этих счетах и дворцах! И ничего. Народ, в подавляющей массе, не верит в эти рассказы.



Кто-то сомневается, что даже после ухода из власти Путин не будет страдать от нищеты. Он будет доживать свою жизнь достойно, как выдающийся президент, политик мирового уровня. Да и заработать приличные деньги для политиков его калибра совсем не проблема. Любая лекция или выступление — и он миллионер…



А что остается после ухода человека? После жизни? Остаются не богатства или дворцы. Остаются дела! Одно стихотворение Пушкина зачеркивает все его недостатки в жизни. Один вид Санкт-Петербурга перечеркивает все гадости, всю народную кровь, которую пролил Петр Великий. Победа над фашизмом, индустриализация, вывод страны в мировые лидеры перечеркивает ГУЛАГ и репрессии Сталина. Штрафное поле чудес. Платить всегда, платить везде



И наоборот, развал СССР перечеркивает всю жизнь Горбачева. Все его достижения и победы. Сдача страны американцам перечеркивает прошлое Ельцина. Та самая чаша весов, на которую история положит ваши поступки. А потомки решат вашу участь, найдут ваше место в этой самой истории.



Лидера надо менять только на лидера. На такого лидера, который бы не побоялся встать к рулю после президента такого масштаба, как Путин. Просто потому, что любой новый лидер будет заведомо хуже. Толще, худее, выше, ниже, не такой стойкий или слишком бескомпромиссный. Увы, но это факт. Ровно потому же, почему мы «забыли» 90-е.



Страна скоро сможет увидеть нового лидера

То, что голосовать за поправки к Конституции народ будет уже сегодня, понятно. За или против, не важно. По моему мнению, вариант «за» победит. Поправки будут приняты. Поэтому писать об этом не стоит. А вот о том, что будет через некоторое время, что мы увидим, возможно, скоро, поговорить стоит.



Мы, как будто специально, замалчиваем один момент, который не увидеть просто нельзя. Путин ищет преемника! Посмотрите на губернаторов российских регионов. Тех самых птенцов гнезда Путина, которые мало-помалу сменили ветеранов. И которые получили во время пандемии огромную власть в свои руки.



Не потому ли у нас в разных регионах борьбу с коронавирусом ведут по-разному. Не потому ли президент «отпустил вожжи» (что, вообще-то, не свойственно Путину)? Когда ещё можно увидеть потенциал руководителя, если не в экстремальных условиях пандемии? А ведь, кроме борьбы с вирусом, губернаторы продолжают и рутинную работу. Возрождают экономику регионов, восстанавливают города и села, создают рабочие места и прочее.



А теперь посмотрим на будущего кандидата, которой бы идеально заменил Путина. Кого хочет видеть народ на этом месте? Итак, возраст 40-50 лет, не болтун-политик, а практик, имеющий опыт государственного управления регионом или отраслью в ранге не ниже министра, способный взять ответственность за принятые решения на себя и противостоять попыткам вернуть страну в подчинение Западу.



Думаю, понятно, что назначение относительно молодых губернаторов — это и есть поиск преемника. Страховка на случай внезапного ухода действующего руководства по каким-то причинам. Очередной «хитрый план Путина». Вполне в духе времени. Надежда на «правильный выбор народа» и «кухарок» из интернета — не более чем глупость. Опять же вернусь к Украине. В первом туре действительно был хоть какой-то выбор. А во втором?



Так что, думаю, недалеко то время, когда мы увидим того самого молодого и перспективного, которого нам предложат как кандидата в следующие президенты России. Надежды же оппозиции на появление в их рядах хоть кого-то, кто сможет претендовать на лидерство в стране, настолько призрачны, что и говорить о них не стоит. Мы уже видели Собчак — кандидата в президенты…



Караван будет идти и дальше. И собаки будут лаять дальше. В этом мире ничего не меняется… Только люди приходят и уходят… Военные парады состоялись почти в тридцати городах России. Сколько бы ни спрашивали наши любители «исторической правды» о том, почему мы проводим парад 24 июня, уровень образования нашей молодежи, как бы мы его ни ругали, все-таки логически позволил связать две даты: 24 июня 2020 года и 24 июня 1945 года.Конечно, сыграл свою роль и карантин. Народ просто устал бояться коронавируса, устал от «хуторской жизни». Россияне в этом плане гораздо более «общественные», чем другие народы. Мы всегда живем вместе. Работаем вместе, отмечаем радостные или трагические события вместе, воюем вместе. Вчера мы это увидели в парках, на набережных, на улицах городов.Я отношусь к поколению тех, кто заранее занимает места, ещё до начала действа. Читатели из молодых, наверное, помнят свое удивление от того, что лучшие места, на которые они стремились аж за 5 минут до начала, всегда оказываются занятыми кем-то раньше. Опыт — сын ошибок трудных…Естественно, в ожидании салюта мы разговорились о предстоящем голосовании. Точнее, говорили собеседники, я же просто слушал и вставлял реплики-вопросы.Как же коротка человеческая память… «Довел страну до ручки, развалил промышленность, медицину, школы, транспорт. Заводы закрылись, коронавирус опять же»… Думаю, такие разговоры и для вас не новость. Поражает только одно: я говорил с людьми «40 и даже 50 плюс». Теми, кто должен помнить!Нет, я понимаю, что человеческая память устроена так, что через какое-то время любое событие «лакируется» нашим мозгом. Чтобы остаться психически здоровым, мозг удаляет из себя все плохое, что было в прошлом. Мозг старается убрать боль, страдания, стыд за собственные поступки. Покопайтесь сейчас в своем мозге и вспомните 90-е. Какие-то обрывки событий, какие-то смутные силуэты, какие-то тени. А целом «нормально тогда жили, трудно, но нормально»…Что же, материализую-ка я сегодня некоторые «забытые» события из нашей, моей и вашей, жизни. Той, которой мы действительно жили. Той, о которой наши молодые дети обычно говорят: «Да ну, так не может быть». Напомню о стране китайских двухсторонних «пуховиков» и «ножек Буша», основной пищи для большинства.Помните, товарищи офицеры, голодную, нищую, прилично пьющую армию России в 90-х? Помните товарные станции, где работали грузчиками не только лейтенанты, но и майоры и подполковники? Помните жизнь после жизни? Когда получить денежное довольствие было счастьем, а не нормой. Ничего не напоминает? Посмотрите на ВСУ сегодня. Это мы, только в 90-е.Помните, как искали тех, кто сможет хоть как-то воевать в первую чеченскую? Может, это только я помню тотальное пьянство, наркоманию и нищету в условиях гражданской войны? Может, только я помню, как взрывали друг друга «афганские братья по оружию» на Котляковском кладбище в борьбе за большие деньги, которые разрешила зарабатывать власть тогда?А кино, которое было, наверное, самым популярным тогда, помните? «Бригада»? Помните мальчишек, которые стремились попасть в эти самые «бригады»? Помните списки на несколько страниц, в которых перечислялись только названия бандитских бригад? Когда такие бригады насчитывали сотни «активных штыков», а могли в короткое время мобилизовать тысячи?Честно скажу, я тоже иногда говорю сам себе: «Да ну… Неужели это и правда было?» А потом вижу на кладбище «аллею героев 90-х», через которую невозможно не пройти. Она прямо у входа. Мраморно-гранитная молодежь из 90-х. Те самые, которые «жили хорошо, но недолго». Нет в России более или менее крупного города, где бы не было таких «аллей»…Это точно Путин до этого страну довел? Точно он продал заводы за копейки? Он развалил все остальное? Это из-за него я «полюбил» куриные ножки и вообще куриц на всю жизнь?Сегодня, сидя на диване перед огромной «плазмой» или выруливая из забитого автомобилями соседей двора на своей «Тойоте» или «БМВ», у которой скоро заканчивается гарантия и её надо срочно менять, действительно задумываешься над этим вопросом… Или соседский мальчишка-рокер со своим рычащим «железным конем» подталкивает к таким мыслям…Забыли мы собственное скотское состояние в конце прошлого века. Наверное, правильно, что забыли. В конце концов, для чего мы живем? Для того, чтобы жизнь наших детей была лучше нашей. Для того, чтобы у них не было своих «китайских пуховиков», своих «ножек Буша», своих «бригад». Для того, чтобы было государство для народа, а не народ для государства.Я очень этого хочу! Наверное, мы все этого хотим. Прямо сегодня, в крайнем случае завтра с утра. Мы не хотим «потом» или «скоро». И я понимаю тех, кто сегодня мечтает о смене скакуна на молодого, перспективного жеребца, который понесет нас в светлое будущее с огромной скоростью… Не об этом ли мечтали украинцы год назад? Уж простите за ассоциации.Заметили, как изменился тон высказываний наших либералов? Теперь говорят именно о смене лидера. Коней на переправе не меняют, тут никто не будет спорить. А что делать, если эта переправа сродни Крымскому мосту? Бесконечно длинная. В полжизни длиной переправа. Берег там недалеко вроде, но до него добираться ещё долго. Молодой конь быстрее бежит.Я мало соображаю в лошадях. Зритель, не более. Но даже я знаю, что у молодых лошадей всегда много проблем. Такой конь разгоняется на старте, как ракета. Ему надо обойти конкурентов. Надо показать себя. Но скоро происходит успокоение. Конкуренты уже не раздражают, он их уже обходил на старте, напряжение старта спадает, и лошадь решает, что спешить ей некуда. Правда, если наездник опытный, то он сможет её «разубедить». Но в большинстве своем такие лошади всегда вторые.Другое дело — те скакуны, которые уже знают вкус победы. Это дорогие кони! Мирового класса! Помню цифру, которая меня когда-то ошеломила. 200 миллионов долларов за коня! Именно такую сумму заплатили за коня по кличке Френкел. Скорость 70 км в час. 14 побед в самых топовых гонках и… заслуженный отдых. Пенсия лошадиная.Сегодня у нас именно такой лидер. Уже привыкший к победам и не допускающий мысли о втором месте. Одержавший свои «14 побед». Ставший лидером мирового масштаба. Единственный недостаток — возраст. Ещё 10-20 лет, и сил не останется вообще. И, как мне кажется, это понятно даже самому лидеру.Я много раз писал о том, что Путин, скорее всего, не пойдет на новый срок. Даже несмотря на его собственное заявление, прозвучавшее в недавнем фильме. Не пойдет просто потому, что понимает, что сил может не хватить. Увы, от старости ещё никто не уходил.Вы никогда не задумывались о том, почему к Путину не липнут обвинения в наличии огромных капиталов за рубежом, огромных дворцов, островов и прочей недвижимости? Сколько «честных расследований» было по этому поводу! Сколько блогеров и оппозиционных политиков говорили об этих счетах и дворцах! И ничего. Народ, в подавляющей массе, не верит в эти рассказы.Кто-то сомневается, что даже после ухода из власти Путин не будет страдать от нищеты. Он будет доживать свою жизнь достойно, как выдающийся президент, политик мирового уровня. Да и заработать приличные деньги для политиков его калибра совсем не проблема. Любая лекция или выступление — и он миллионер…А что остается после ухода человека? После жизни? Остаются не богатства или дворцы. Остаются дела! Одно стихотворение Пушкина зачеркивает все его недостатки в жизни. Один вид Санкт-Петербурга перечеркивает все гадости, всю народную кровь, которую пролил Петр Великий. Победа над фашизмом, индустриализация, вывод страны в мировые лидеры перечеркивает ГУЛАГ и репрессии Сталина.И наоборот, развал СССР перечеркивает всю жизнь Горбачева. Все его достижения и победы. Сдача страны американцам перечеркивает прошлое Ельцина. Та самая чаша весов, на которую история положит ваши поступки. А потомки решат вашу участь, найдут ваше место в этой самой истории.Лидера надо менять только на лидера. На такого лидера, который бы не побоялся встать к рулю после президента такого масштаба, как Путин. Просто потому, что любой новый лидер будет заведомо хуже. Толще, худее, выше, ниже, не такой стойкий или слишком бескомпромиссный. Увы, но это факт. Ровно потому же, почему мы «забыли» 90-е.То, что голосовать за поправки к Конституции народ будет уже сегодня, понятно. За или против, не важно. По моему мнению, вариант «за» победит. Поправки будут приняты. Поэтому писать об этом не стоит. А вот о том, что будет через некоторое время, что мы увидим, возможно, скоро, поговорить стоит.Мы, как будто специально, замалчиваем один момент, который не увидеть просто нельзя. Путин ищет преемника! Посмотрите на губернаторов российских регионов. Тех самых птенцов гнезда Путина, которые мало-помалу сменили ветеранов. И которые получили во время пандемии огромную власть в свои руки.Не потому ли у нас в разных регионах борьбу с коронавирусом ведут по-разному. Не потому ли президент «отпустил вожжи» (что, вообще-то, не свойственно Путину)? Когда ещё можно увидеть потенциал руководителя, если не в экстремальных условиях пандемии? А ведь, кроме борьбы с вирусом, губернаторы продолжают и рутинную работу. Возрождают экономику регионов, восстанавливают города и села, создают рабочие места и прочее.А теперь посмотрим на будущего кандидата, которой бы идеально заменил Путина. Кого хочет видеть народ на этом месте? Итак, возраст 40-50 лет, не болтун-политик, а практик, имеющий опыт государственного управления регионом или отраслью в ранге не ниже министра, способный взять ответственность за принятые решения на себя и противостоять попыткам вернуть страну в подчинение Западу.Думаю, понятно, что назначение относительно молодых губернаторов — это и есть поиск преемника. Страховка на случай внезапного ухода действующего руководства по каким-то причинам. Очередной «хитрый план Путина». Вполне в духе времени. Надежда на «правильный выбор народа» и «кухарок» из интернета — не более чем глупость. Опять же вернусь к Украине. В первом туре действительно был хоть какой-то выбор. А во втором?Так что, думаю, недалеко то время, когда мы увидим того самого молодого и перспективного, которого нам предложат как кандидата в следующие президенты России. Надежды же оппозиции на появление в их рядах хоть кого-то, кто сможет претендовать на лидерство в стране, настолько призрачны, что и говорить о них не стоит. Мы уже видели Собчак — кандидата в президенты…Караван будет идти и дальше. И собаки будут лаять дальше. В этом мире ничего не меняется… Только люди приходят и уходят… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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