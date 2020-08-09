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Лидера Белоруссии встречали две спортсменки, Коля остался на лестнице

09 августа 2020, 23:55  •  26 • Политика
Лидера Белоруссии встречали две спортсменки, а его сын Коля остался на лестнице. Как голосовал Александр Лукашенко, в прямом эфире показывали главные каналы его страны.
Свой голос за одного из кандидатов Лукашенко отдал на самом спортивном участке страны. Он располагается в Белорусском государственном университете физической культуры. Прямо на входе в учебное заведение президента встречали две красавицы-спортсменки. Они подарили ему букет цветов. Что сказали девушки, осталось неизвестным, так как камеры зафиксировали только звуки оркестра народных инструментов.
Из машины Лукашенко вышел вместе со своим сыном, но когда спортсменки подошли к лидеру государства, стало видно, что Коля остался на несколько ступенек ниже и поодаль от отца. На избирательном участке он в объективы камер не попал.
Потом белорусский лидер поприветствовал должностных лиц, перекинулся с ними несколькими фразами. Журналист телеканала "Беларусь 1" предположила, что Лукашенко интересовался техническими моментами голосования, а также обеспечением безопасности. Глава государства поприветствовал наблюдателей и членов избирательной комиссии, поздоровавшись с каждым за руку. Он расписался в положенном документе, получил бюллетень, а взамен одарил регистрировавшую его девушку цветами.

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