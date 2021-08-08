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Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива
08 августа 2021, 12:20 • 258 • Политика
Украинский депутат от оппозиции обвинил украинского националиста в причастности к убийствам и сотрудничестве с Россией.
Депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что один из ветеранов экстремистского отряда "Азов" Сергей Коротких ранее сотрудничал с МВД России.
- написал Кива в своём Telegram-канале.
"Требую от СБУ проверки всех контактов Коротких для выявления всей преступной группы, совершающей заказные убийства для дестабилизации ситуации в стране!" - выступил с заявлением депутат.
Кива также утверждает, что Коротких курировал на Украине боевиков, которые могут быть причастны к убийствам через повешение Бабича и Шишова.
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