Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива

Украинский депутат от оппозиции обвинил украинского националиста в причастности к убийствам и сотрудничестве с Россией.

Депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что один из ветеранов экстремистского отряда "Азов" Сергей Коротких ранее сотрудничал с МВД России.

И теперь - вишенка на торте!!! Ещё один ветеран "Азова" - экс-замкомандира! Боцман - Сергей Коротких (Малюта) с самого начала был не только киллером, а и официальным стукачом и внештатным сотрудником в МВД России! И вся его деятельность на территории Украины была направлена на подрыв государственности. За время пребывания на территории Украины он завербовал Билецкого Андрея и склонил к сотрудничеству ещё ряд высокопоставленных чиновников и народных депутатов,

- написал Кива в своём Telegram-канале.

"Требую от СБУ проверки всех контактов Коротких для выявления всей преступной группы, совершающей заказные убийства для дестабилизации ситуации в стране!" - выступил с заявлением депутат.

Кива также утверждает, что Коротких курировал на Украине боевиков, которые могут быть причастны к убийствам через повешение Бабича и Шишова.